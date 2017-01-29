“İyi Oynamadığımızı Düşünüyorum”
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, çok önemli bir maça çıktıklarını ancak 3-0 mağlup olduklarını dile getirdi.
Samsunspor’u tebrik eden Buz, “Samsunspor 6 maç üst üste kaybettikten sonra kendi sahasında galip gelmek onlar adına önemliydi. Bizim açımızdan da önemliydi ama kaybettik. Maç ortada giderken, penaltı pozisyonundan sonra 1-0 geriye düşünce oyun istediğimiz gibi gitmedi. Ondan sonra 2. devre bizim defansın zaafları oldu. İyi oynamadığımızı düşünüyorum. Bir iki tane pozisyonumuz vardı. 2-0 gerideyken golü atmış olsaydık bir geri dönüş noktası olabilirdi. Oyun stresli bir hale gelebilirdi. Ancak atamadık. Kontra ataklardan gol yedik ve yenildik.” değerlendirmesinde bulundu.
Samsun cephesi
Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de, iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, “Geçmişte yapılan hatalardan dolayı belki zor günler geçiriyoruz, halen daha devam ediyor. Bugün kazandığımız maç hiç bir şeyi bitirmedi. Önümüzde çok uzun bir süreç var. Bugün çok önemli bir 3 puan kazandık. Değeri o kadar büyük ki, 3 puanın yanında moral, motivasyon, güven, şehrin güvenci bizi çok daha iyi yerlere getirecek. Esas ihtiyacımız olanda buydu. Alt sıralardaki takımlar kazanmaya başladı. Belki üst sıralardaki bazı takımlar aşağılara gelecek. Bugün kazanmamız gerekiyordu, kazandık. Çok iyi oynadık. Oyuncularımızın, Adana Demirspor maçında yaşanan üzüntülü sonucun ardından o kadar istekliydi ki, onların isteği ve hırsı bize bu maçı kazandırdı. Önümüzdeki daha çok zor 15 tane maç var. Sadece bir maç kazandık ve bu süreçte güçlü olmak zorundayız. Şu anda daha iyi bir takıma sahibiz ve ileri dönük çok umut veren takımız. Seyircimizin de mutlaka bu takımı kayıtsız şartsız desteklemesi gerekiyor” diye konuştu.
Samsun, AA-iha
Kısacası bu takımın oyunu tat vermiyor.Bu gidişle 6. Olursak playoff oynarız.
Hocam beceremiyon galiba.olmuyor.olmuyorsa bırak.senin içinde takım ın geleceği içinde hayırlı olur belki.alınan topcular berbat.Hocam Elazığ ın aldığı topcuları izledinmi? topcu onlar işte senin aldırdıklarn rezalet.çünkü ilk altı için dahi umut yok gibi.
Hocada kusur yok istedigi hicbir oyuncu alinmadi dokuntuler toplandı
irfan hocanın istifa sebebi bu maç değil.haftalardir kötü futbol oynuyoruz.dogru düzgün pozisyona giremiyoruz.irfan hocanın hakkını da yemiyoruz.adam malatya için çok iyi şeyler yaptı. ama bazen böyle şeyler gerekiyor.bir kan değişikliği gerekiyor.cok geç olmadan acilen kan değişikliği yapılmalı.
İrfan hoca pozisyon yoktu iyi oynamadiniz dalga geçtiler sizinle hiç antireman yapılmamış sanki takım oyuna mudsle edemedin başkanla konuş oyuncu alsın şampiyonluk yakışmıyor şuan sanada takıma da yüreğimizi soğutacak aldığınız tek maç bolu maçı başka yok mersin maçı allah var hak mersinin penaltı değildi uzun lafın kısası kan değişikliği gerek artık hem teknik heyet hemde başkan ve yonetim
sezonun en kötü maçını oynadık doğru. ama geçen sene bizi küme düşmekten kurtaran ve bu sene şampiyonluğa oynatan irfan hocadır. adam haftalardır transfer istiyorum diye bağırıyor. yönetim uyuyor. talip oldukları futbolcuların hepsini Göztepe’ye kaptırdılar. Göztepe’nin kadrosu biz de olsaydı açık ara lider olurduk. maceraya gerek yok. bu saatten sonra irfan Hoca’dan daha iyisini bulamayız. gelen hoca takımı tanıyana kadar küme düşeriz. takıma ve hocaya sonuna kadar sahip çıkmalıyız. yönetim acilen orta saha ( burak çalık gibi) ve forvet almalıdır.
irfan hocam seni seviyoruz ama bu sene miadını doldurdun bence.en yakın zamanda yollar ayrilmali
Hamsi kavağa çıkarsa sizde bu oyunla geri dönerdiniz tabi,yazıklar olsun