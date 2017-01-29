Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, çok önemli bir maça çıktıklarını ancak 3-0 mağlup olduklarını dile getirdi.

Samsunspor’u tebrik eden Buz, “Samsunspor 6 maç üst üste kaybettikten sonra kendi sahasında galip gelmek onlar adına önemliydi. Bizim açımızdan da önemliydi ama kaybettik. Maç ortada giderken, penaltı pozisyonundan sonra 1-0 geriye düşünce oyun istediğimiz gibi gitmedi. Ondan sonra 2. devre bizim defansın zaafları oldu. İyi oynamadığımızı düşünüyorum. Bir iki tane pozisyonumuz vardı. 2-0 gerideyken golü atmış olsaydık bir geri dönüş noktası olabilirdi. Oyun stresli bir hale gelebilirdi. Ancak atamadık. Kontra ataklardan gol yedik ve yenildik.” değerlendirmesinde bulundu.

Samsun cephesi

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de, iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, “Geçmişte yapılan hatalardan dolayı belki zor günler geçiriyoruz, halen daha devam ediyor. Bugün kazandığımız maç hiç bir şeyi bitirmedi. Önümüzde çok uzun bir süreç var. Bugün çok önemli bir 3 puan kazandık. Değeri o kadar büyük ki, 3 puanın yanında moral, motivasyon, güven, şehrin güvenci bizi çok daha iyi yerlere getirecek. Esas ihtiyacımız olanda buydu. Alt sıralardaki takımlar kazanmaya başladı. Belki üst sıralardaki bazı takımlar aşağılara gelecek. Bugün kazanmamız gerekiyordu, kazandık. Çok iyi oynadık. Oyuncularımızın, Adana Demirspor maçında yaşanan üzüntülü sonucun ardından o kadar istekliydi ki, onların isteği ve hırsı bize bu maçı kazandırdı. Önümüzdeki daha çok zor 15 tane maç var. Sadece bir maç kazandık ve bu süreçte güçlü olmak zorundayız. Şu anda daha iyi bir takıma sahibiz ve ileri dönük çok umut veren takımız. Seyircimizin de mutlaka bu takımı kayıtsız şartsız desteklemesi gerekiyor” diye konuştu.

Samsun, AA-iha