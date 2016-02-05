BAL 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurtspor’un teknik direktörü İsmail Tekin, Malatya Yeşilyurtspor ile 44 Malatyaspor’un Malatya’nın güzide iki kulübü olduğunu ifade ederek, “İyi oynayan kazanacak. İyi bir maç olacağını düşünüyorum” dedi.

Tekin, Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor’a yedikleri şansız bir golle mağlup olduklarını kaydederek, “Ligin ikinci yarısının ilk maçını oynamadıktan sonra Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor maçında takımla birlikte olduk. Bu grubun iddialı ve şampiyonluk hedefi olan bir takımıyla karşılaştık. Şu bir gerçek ki en çok üzüldüğümüz olay; olağanüstü bir mücadelenin sonucunda, rakip takıma da hiç gol pozisyonu vermeden 1-0 mağlup olduk. Ölü toptan ceza sahasına top geldi, kimseye çarpmadan, kaleci de görmedi ve kaleye gitti. Bu bir şansızlıktı” dedi.

“NETİCE BÖYLE OLMAMALIYDI”

Tecrübeli teknik adam, Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor deplasmanında dört net gol pozisyonu yakaladıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “İlk yarıda kaleciyle karşı karşıya bir pozisyonu değerlendiremedik. İkinci yarıda da üç tane net pozisyon yakaladık. Bunları değerlendiremedik. Oyunun geneline bakacak olursak, hiç pozisyon vermeden gol yedik. Arkasında da yakaladığımız gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Tabi bu ortadan kalkmayacak bir durum değil. Bu zafiyetimizi, futbolcularımızda verdikleri mücadeleden sonra anladılar. Bunun neticesinin böyle olmaması lazımdı. Tek eksik goldü. Son vuruşları yapamadık. Yardımlaşma, çoğalma olayı olsaydı, deplasmanda şaşırtıcı bir durum yaratabilirdik.”

“İYİ BİR MAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Eksikleri tespit ettiklerini dile getiren Tekin, “Bir haftalık süreçte 3 maç oynayacağız. Onun için gerek antrenmanlarda olsun gerekse de saha dışında olsun bir takım çalışmalarımızı şu güne kadar yerine getirdik. Son çalışmamızı yapıp, kampa gireceğiz. 44 Malatyaspor ile karşılaştıktan sonra Adıyaman 1954 Spor ile karşı karşıya geleceğiz. Bu şehrin iki güzide takımı ve arkadaş topluluğunun her zaman beraber yaşadıkları Malatya’da bir karşılaşma olacak. Her zaman beraberler ama Pazar günü bunu resmiyete dökecekler. İyi oynayan kazanacak. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Ondan sonra Çarşamba günü Adıyaman 1954 Spor ile bu sezon kendi gücümüzü göreceğiz. Fiziksel, taktiksel ve psikolojik olarak takımı hazırlayacağız” diye konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi