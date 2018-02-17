İyi Parti İl Yönetimi Oluşturuldu
Meral Akşener’in genel başkanlığını yaptığı İyi Parti’nin Malatya kurucu il başkanlığına Müteahhit Ömer Sezai Altaş’ın atanmasından sonra 44 kişilik yönetim kurulunun da belli olduğu bildirildi.
Partinin Altaş (fotoğrafta) başkanlığındaki Malatya İl Yönetimi şu isimlerden oluşuyor:
Ömer Sezai Altaş – Müteahhit (Başkan)
Recep Ülkü Elektrikçi-esnaf
Neriman Oyan Pelit Basın mensubu
Şule Gürsoy Ev hanımı
Vahap Tural Emekli
Oğuz Demirbilek Genel cerrah
Birol Dinçer Emekli
Dilek Yıldırım Ev hanımı
Esra Onurel Ev hanımı
Aliseydi Polat Emekli
Vahap Alagöz Emekli
Salih Özdemir İşadamı
Atakan Evliyaoğlu Sigortacı
Şevkiye Şahin Ev hanımı
Cavit Kazancı Emekli
Muammer Başlak Yönetici
Ramazan Karaavcı Ziraat Mühendis
Yusuf Sümer Yalçın Emekli
İsmail Yiğit Emekli
Mehmet Polat Esnaf
Serdar Türkyılmaz İşadamı
Seda Kurnaz Emekli
Kenan Şahin Müteahhit
Gökmen Kenan Özdal Diş Hekimi
Kadriye Avcı Emekli
Hasan Aksoğan Sigortacı
Atakan Pehlivan Müteahhit
Nazım Durmuş Emekli
Muhammed Ahi Alpaslan İnş. Mühendisi
Mehmet Şeref Şen Jeoloji Müh.
Yusuf Yıldız Yönetici
Çiğdem Kağızmanlı Ressam
Cem Parlak İşadamı
Abdurrahman Şahin Emekli
Halil Orhan Soğukpınar Emekli
Hacı Mehmet Turfanda Çocuk Doktoru
Serkan Keklik Harita Müh.
Gülten Turfanda Emekli eğitimci
Erdoğan Gök Ziraat Müh.
Reha İpekçi Mimar
Mete Vanlıoğlu Müteahhit
Çiğdem Şalva Sigortacı
Miray Demir Ev hanımı
Şinasi Özgür İşletmeci
malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi- malatyayorum.com
Malatya Teşkilatına Yerli iyi insanlar seçilmiş,İyi partiye güveniyoruz…Merkez Bir parti bölücü değil birleştiriciler.
Allah yolunuzu açık etsin. İYİ’lerle karşılaştırsın inşallah.
İşte sonunda işinin ehli insanlar malatyada iktidar olacaklar…
MALATYAMIZA HAYIRLI OLSUN, MALATYAMIZ ”İYİ” OLSUN.