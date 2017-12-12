İyi Parti Malatya İl Başkanlığına Atama
Teşkilatlanma çalışmalarına devam eden İYİ Parti’de Malatya il başkanı da belli oldu.
Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın (fotoğraftaki), İYİ Parti Malatya İl başkanlığına Ömer Sezai Altaş’ın getirildiğini duyurdu.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımla atamayı duyuran Aydın, “İYİ Parti il bazında teşkilatlanmalarını nihayete erdirmeye yaklaşmış durumda.Pek çok ilçemizde de teşkilatlarımız kuruluyor. Bugün de Malatya şehrimiz için kurucu il başkanı olarak Ömer Sezai ALTAŞ Bey görevlendirilmiştir. Kendisine ve partililerimize üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Yeniçağ Gazetesi
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