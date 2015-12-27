“İyi Performans Sergiledik”

Yeni Malatyaspor geleceğin sporcularını yetiştiriyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Coca-Cola Gelişim Ligi’nde U-14, U-15, U-16, U-17 ve U-19 kategorilerinde mücadele eden Yeni Malatyaspor, U-19 Ligini şampiyon tamamladı.

Malatya Amatör Küme Futbol’da U-13 Ligi’nde mücadele eden sarı kırmızılı takım, bu sezon futsal liginde de yer alacak.

Altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, 2013-2014 sezonu Coca-Cola Gelişim Ligi’nin geçtiğimiz hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlandığını söyledi.

Coca-Cola Gelişim Ligi’nde yer aldıkları 5 kategoride de iyi bir performans sergilediklerini dile getiren Doğandemir, U-19 Ligi’nde şampiyon olduklarını anımsattı.

Doğandemir, yönetimin verdiği destekle birlikte altyapıda güzel çalışmalar yaptıklarını kaydederek, “Coca-Cola Gelişim Ligini, sporcularımızın gelişmesi adına çok önemsiyoruz. Bu sezon takımlarımız iyi işler yaptı. Ahlaklı ve terbiyeli sporcular yetiştiriyoruz. Bunun yanında profesyonel takımımıza sporcu kazandırmak için çalışıyoruz. Bu anlamda çok yetenekli sporcularımız var” dedi.