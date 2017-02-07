“İyi Takımız da Gücümüz Yetmiyor!”

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, evinde Palandöken Belediyespor’a 3-1 yenildi.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan 20’nci hafta müsabakasını Hüseyin Okumuş-Faik Algül hakem ikilisi yönetti.

Müsabakanın ilk seti çekişmeli başlarken, Palandöken Belediyespor, birinci teknik molaya 8-6 önde girdi. Moladan sonrada iki takım sayı üretmeye devam etti. Palandöken Belediyespor 2 farkı korumasını bildi ve ikinci teknik molaya 16-14 üstün girdi.

İkinci teknik moladan sonra oyuna üstünlüğünü koyan Palandöken Belediyespor, seti 25-20 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Müsabakanın ikinci setine Palandöken Belediyespor iyi başladı. Üst üste sayı üreten mavi beyazlılar, birinci teknik molayı 8-4 üstün tamamladı. Mola dönüşü de hız kesmeyen Palandöken Belediyespor, ikinci teknik molaya 16-11 önde girdi. İkinci teknik mola sonrası iyi bir oyun ortaya koyan Malatya Büyükşehir Belediyespor, 18-18’lik eşitliği yakaladı. Sonraki bölümde Palandöken Belediyespor, 5-0’lık seri yakaladı ve seti 25-20 kazanarak, durumu 2-0’a getirdi.

Üçüncü sette ise Malatya Büyükşehir Belediyespor fırtınası esti. 3-0’lık seriyle üçüncü sete başlayan turuncu yeşilliler, birinci teknik molaya 8-2 üstün girdi. Mola dönüşünde de iyi oyununu sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci teknik molaya 16-5 üstün girdi ve seti 25-11 kazanarak, durumu 2-1’e getirdi.

Dördüncü sette Palandöken Belediyespor bir kez daha oyuna üstünlüğünü koydu. Birinci teknik molaya 8-5 ütün giren mavi beyazlılar, ikinci teknik molaya kadar farkı açtı ve molaya 16-9 önde girdi. Mola dönüşü iyi bir oyun ortaya koyan Palandöken Belediyespor, seti 25-10 tamamladı ve müsabakayı 3-1 kazandı.

“İYİ BİR EKİBE KARŞI OYNADIK AMA TEK FARKIMIZ YABANCILARIMIZ”

Palandöken Belediyespor’un kaptanı Alper Aydın, müsabaka sonrası yaptığı açıklamada, “Malatya Büyükşehir Belediyespor’un iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Bu hafta çalışmalarımızı ona göre yapmıştık. Çünkü grubun iddialı ekiplerinden Bingöl Solhan’a karşı burada çok iyi oynamışlardı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ekibi tanıyoruz, daha önce karşılıklı oynadığımız arkadaşlarımız var. İyi bir takımlar. Artık olarak biz üç yabancılı bir takımız. Karşı tarafta yabancı oyuncu yok, buda farkı ortaya koyuyor” dedi.

Aydın, yabancı oyuncuların oyuna ağırlığını koyduğunu kaydederek, şunları söyledi: “Voleybolda yabancı oyuncu çok artı bir faktör oluşturuyor. En kritik sayılarda sorumluluk alıp, maçı sürükleyebiliyorlar. Futbol, basketbolda olduğu gibi bu durum voleybolda da böyle oluyor. Karşımızda tamamen yerli oyunculardan kurulu bir ekip vardı. İyi mücadele eden bir ekipler. Biz, son 10 maçımızı 3-0’la kazandık, ilk defa burada set verdik. Buda rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunu gösteriyor.”

“GÜCÜMÜZ YETMEDİ”

Malatya Büyükşehir Belediyespor’un yardımcı antrenörü Muhammed Çatar ise “Palandöken ligin zirvesinde olan bir takım, yabancı oyunculardan kurulular. Kötü takım değiliz ama gücümüz yetmiyor. İyi bir takımız ama ilk dörde gücümüz yetmiyor. Üst seviyedeki oyuncuların katkısı yansıyınca bu kadar oluyor. Palandöken’e başarılar diliyorum. Kalan maçlarda Malatya’mızı en iyi şekilde temsil edip, yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Çatar, iyi oynadıklarını ancak güçlerinin yetmediğini ifade ederek, “Güzel bir maç çıkarttık. Taraftarlarımız çok güzeldi. Üçüncü set güzel bir oyun oynadık. Ama rakipte kuvvetli oyuncular devreye girince gücümüz yetmiyor. Şuanda ligde sekizinci sıradayız ama yerimizi beş ya da altıncı sıra olması gerekir. Dönem dönem kötü maçlar kaybettik. Ligde ilk senemiz, devam edeceğiz. Altyapısıyla kurulu bir takımız. Kadroda altı Malatyalı oyuncumuz var. Ayrıca ikinci ligde bir takımımız var. O takımın hepsi Malatyalı sporculardan oluşuyor. Hedefimiz daha fazla Malatyalı sporcuların oynayacağı bir takım oluşturmak” şeklinde konuştu.

Ferdi DURDU, Mehmet GÖRESİYE-Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com