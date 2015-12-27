‘İyileştiriyor’ İddiası

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde bulunan Harapşehir İçmesi olarak bilinen maden suyunun böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği ileri sürüldü.

Günedoğru köyünde bulunan ve Harapşehir içmesi olarak bilinen geçmişi ise 200 yıla dayanan saf maden suyunun böbrek rahatsızlıkları ve çeşitli yaralara iyi geldiği köylü vatandaşlar tarafından ileri sürüldü.

Günedoğru köyü sakinleri, saf maden suyunun 5 yıldır tadında değişiklik olmasına rağmen, çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğini ifade ederek, “Maden suyunu 1 yıl pet şişede tutsanız bile bozulmuyor. Maden suyu daha önce sert ve acıydı. Ancak son yıllarda tarla suyunun da karışmasıyla beraber tadında bir değişme oldu. Köyde yaşayan birçok vatandaş bu sudan içmektedir. Bu su, idrar yolları hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları, çeşitli yara ve ayak kaşıntılarına iyi gelmektedir” dediler.