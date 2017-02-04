İzci Kampı Sona Erdi

Malatya Öncü Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü izcileri, 27 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında kulüp kampı düzenledi.

Malatya Spor Lisesi’nde eğitim gören 65 izci ve liderle Battalgazi ilçesinde gerçekleştirilen kamp hakkında AA muhabirine bilgi veren Öncü Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Cengiz Uğur, kamp sayesinde izcilerin izcilik çalışmalarında öğrendikleri bilgi ve becerilerini yerinde uygulama imkanı bulduğunu söyledi.

Doğayla iç içe yaşamanın keyfini çıkaran izcilerin doğada zorluklara mücadele etme becerisi de geliştirdiğini aktaran Uğur, izcilerin kamplar sayesinde pratik bilgiler de öğrendiklerini kaydederek, “İzcilerimiz kamp sayesinde çadır kurma, çadırda matlar üzerinde tulumlarda gece uyuma ve gece nöbet tutma, zorluklara karşı hayatı idame ettirme gibi birçok güzelliği bir arada yaşıyorlar. Yine Doğa Yürüyüşleri yaparak şehir hayatındaki o beton yığınları arasındaki yorgunluklarını atma, okul ve dershane gibi yoğun ders stresini de üzerilerinden atarak, temiz havayla iç içe birkaç günün keyfini yaşıyorlar.” diye konuştu.

Çocukların kamplarla bedenen, zihnen ve kişilik olarak da kendilerini geliştirdiğini aktaran Uğur, “İzcilerin kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak kalarak, doğal hayata uyum sağlaması ve birlikte hareket etme alışkanlığı edinmesi adına kamp çok önemli bir etkinlik oldu. İzcilik, yaşayarak ve eğlenerek öğrenme tekniğidir. Verdiğimiz izcilik eğitimlerinin yanında izcilerimiz için milli bilinç faaliyetleri düzenleyerek, çocuklarımıza vatan bilinci, milli bilinç aşılamaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza izcilik kamplarının verdiği en önemli şey özgüvendir.” dedi.

Uğur, bu imkanları kendilerine sunan Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

AA