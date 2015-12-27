İzine Giden Asker Kaza Kurbanı

Doğanşehir’de meydana gelen trafik kazasında, izin için Adıyaman’a giden bir asker yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı.



Kurucuova Beldesi’nde meydana gelen kazada, otomobilin devrilmesi sonucu 24 yaşındaki Ferhat Korkmaz isimli asker hayatını kaybederken, Ferhat Dindar isimli kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden Ferhat Korkmaz’ın, Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı’nda vatani görevini yaptığı ve izin için memleketi Adıyaman’a gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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