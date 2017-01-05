İzmir’de Terör Saldırısı, 2 Şehit

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, adliye yakınlarında meydana gelen terör saldırısında Polis Memuru Fethi Sekin ile Mübaşir Musa Can’ın şehit olduğunu, ilk bulgulara göre saldırının terör örgütü PKK’yı gösterdiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Adliyesi yakınlarında saat 16.00 sıralarında meydana gelen terör saldırısında polis Fethi Sekin ve 1 adliye çalışanı şehit olurken, polis ve teröristler arasında yaşanan çatışmada 2 terörist öldürüldü. Polis ekiplerinin, 3. teröristi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Terör saldırısı nedeniyle aralarında polis ve sivillerin de bulunduğu yararlılar ise Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan yaralılardan isimlileri belirlenenler şöyle: “Polis M. Ali Gökçe, Avukat Cansu Güler, Avukat Gökhan Hol, Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı Avukat Bülent Karagöz.”

“Bir araç daha tespit edildi, o da kontrollü bir şekilde patlatıldı”

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, olay yerine gelerek açıklamada bulundu. Çıkan çatışma sonucunda bir polis memuru ile bir mübaşirin şehit olduğunu belirten Ayyıldız, “Hepimize geçmiş olsun. Teröristler ölü olarak ele geçirildi. Yanlarında iki kaleşnikof tüfek, ayrıca 8 adet RPG-7 fişeği, 8 adet el bombası bulundu. Bu hadise içimizi acıtmakla beraber saldırının bu şekilde atlatılması alınan tedbirlerin ve cefakar ve vefakar emniyet güçlerimiz sayesinde oldu. Bu hadise içimizi yaktı. Biraz önce bir araç daha tespit edildi. O da kontrollü bir şekilde patlatıldı. Teröristlere ait olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda tüm milletimize başsağlığı dilerim. İnşallah bu tür hadiseler tekrar yaşanmaz” dedi.

“Hadiseyi önleyen kardeşimiz şehit oldu”

İlk bulgulara göre saldırının terör örgütü PKK’yı gösterdiğini kaydeden Ayyıldız, “Örgüt bazında kim olabilir değerlendiriyoruz. Elde olan verilen terör örgütü PKK’yı gösteriyoruz. Eylem biçimine ve kimlik tespitine bakıldığından böyle değerlendirdik. Buradaki tedbirler sayın başsavcımız ve komutanlarımız ile güvenlik değerlendirmeleri yapmıştık. Tedbirli ve teyakkuz halindeydik. Bu değerlendirme sonucu arkadaşımız araca müdahale etmesi sonucu bu hadise yaşandı. Bu hadiseyi önleyen kardeşimizin şehit oldu. Polisimiz onları durdurmak istedi. Teröristler kaçarken çatışma çıkıyor ve polisimiz karşılık veriyor. Sonrasında araç patlatılıyor. Tüm istihbaratlar değerlendiriliyor. Başka yerde eylem ihtimaline karşın teyakkuzdayız. 3 polisimiz yaralı. Yaralı sayımız 6-7 civarında. Tedavi olan polislerimiz tedavi altında. Allah emniyet mensuplarımızdan razı olsun” dedi.

ŞEHİT POLİS BASKİLLİ..

Bu arada, katliamı önlerken şehit olan Elazığ Baskil doğumlu şehit trafik polisi Fethi Sekin’in Elazığ’ın Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Şehit polis Sekin’in 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin’i 55 gün önce kanserden dolayı kaybettiği ve 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin’in de eşini kaybetmesinden sonra İzmir’deki oğlunun yanına gittiği belirtildi. 6 kardeşi olan ve 8 yıldır İzmir’de bulunan şehit polis memuru Fethi Sekin’in cenazesinin de Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyüne getirilip toprağa verileceği belirtildi.

Terör saldırısında şehit polis Fethi Sekin’nin motosikleti ve patlatılan araç çekici ile kaldırılırken, şehit zabıt katibi Musa Can’ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

İzmir’deki terör saldırısının ardından saldırıda patlatılan araç ve şehit polis Fethi Sekin’in motosikleti çekici ile kaldırıldı. Bu sırada adliyede zabıt katipliği yapan şehit Musa Can’ın yakınları olay yerine gelerek, “Ölen kişi ağabeyimiz mi?” diyerek gözyaşı döktü. Musa Can’ın şehit olduğu bilgisini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Şehidin yakınları, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, 3. teröristin kaçtığı iddiası nedeniyle vatandaşlar da “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Kahrolsun PKK” sloganları ile teröristi arama çalışmalarına katıldı.

Tüfenkci’nin mesajı

Terörist saldırıdan sonra Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci bir mesaj yayınladı ve şöyle dedi:

“Bugün İzmir Adliyesi önünde maalesef menfur bir terör saldırısı daha meydana gelmiştir. Bombalı araç ve ağır silahlarla düzenlenen saldırıda büyük bir katliamı önleyen polis memurumuz Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can şehadet şerefine nail olmuştur.

Milletimizi korku ve ümitsizliğe düşürmeye, toplumsal infial yaratmaya odaklı bu alçak eylemlerin hedefine ulaşmaması için milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, akl-ı selim ve metanetle hareket etmek durumundayız.

Millet olarak yılmayacak, alışmayacak, korkmayacak ve boyun eğmeyeceğiz. Yüzyıllardır olduğu gibi tüm farklılıklarımızla birlikte, dayanışma içinde yaşayacak daha güçlü bir Türkiye olacağız. Devletimiz insanlık düşmanı bu hainlerin sonunu getirmekte son derece kararlıdır.

Terör örgütlerini kullanarak ülkemizi ve milletimizi hedef alanlar, devletimizi geriye götürmeye çalışanlar emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Terör örgütlerine karşı cesaret ve dirayetle mücadelemizi sürdürecek, terörün ülkemizi vesayet altına almasına asla izin vermeyeceğiz.

Demokrasi, hukuk ve insanlık mücadelemizi hiçbir terör örgütü durduramayacak, birlik ve kardeşlik ruhuyla terörle mücadelemiz mutlaka başarıyla sonlanacaktır. Herkes iyi bilmelidir ki devletimiz, bu saldırıların üstesinden gelecek iradeye ve güce sahiptir. Bu hain saldırıları gerçekleştirenler ve onların taşeronları, Türkiye’nin terörle mücadeledeki azmini ve kararlılığını hiçbir şekilde zayıflatamayacak.

Bu elim saldırıda şehit olan kahraman polis memurumuza ve adliye çalışanımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.”

iha-hurriyet.com.tr- malatyahaber.com