İzol-Der’den Okul Kütüphanesine Katkı

İzollular Sosyal İletişim ve Birliktelik Derneği (İzol-Der) tarafından Kale Bent Ortaokulu kütüphanesine kitap bağışı yapıldı.

İzol-Der Başkanı Hasan Ayaz, yaptığı açıklamada, okul kütüphanelerinin öğrenciler için çok önemli olduğunu belirterek, kitapların olmadığı bir dünyanın düşünülemeyeceğini belirtti.

Eğitimin, bilimin, sanatın temelinin kitaplara dayandığını söyleyen Ayaz, şunları kaydetti:

“İnsanlar için bu kadar değerli olan kitaplar kütüphanelerde korunur ve araştırmacıların, öğrencilerin ve tüm insanlığın hizmetine sunulur. Kuşkusuz çoğu kişinin evinde kitaplığı vardır ve burada kendisi ve akrabaları istifade eder oysa kütüphanelerde çok geniş kitlelerin yararlanma olanağı olduğunu belirterek, günümüzde uygarlık çok gelişmiştir. Radyo, televizyon, bilgisayar, internet gibi iletişim ve bilgilenme araçları ne kadar gelişirse gelişsin kitabın yerini tutamaz.”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Akın Ergen de kitap bağışından dolayı Ayaz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

AA