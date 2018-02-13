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Malatya Haber -

Jandarma 79 Şüpheliyi Yakaladı

Jandarma 79 Şüpheliyi Yakaladı
  • 14.02.2018
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Malatya’da çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı.

Malatya Jandarma Komutanlığı tarafından son bir haftada yapılan adli ve önleyici faaliyetler kapsamında yapılan yol denetimlerinde, bir otomobilde ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.

Yapılan denetimlerde 29 bin 453 kişinin sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 79 şüpheli yakalandı.

Jandarma Trafik timleri tarafından 06 – 13 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda; (7.937) araç kontrolu yapıldı. Trafik kurallarına uymayan (270) araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak (121) araç trafikten men edildi, (126) okul servis aracı ve (75) işçi servis aracının kontrolu gerçekleştirildi.

AA- Bülten

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