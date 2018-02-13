Jandarma 79 Şüpheliyi Yakaladı

Malatya’da çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı.

Malatya Jandarma Komutanlığı tarafından son bir haftada yapılan adli ve önleyici faaliyetler kapsamında yapılan yol denetimlerinde, bir otomobilde ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.

Yapılan denetimlerde 29 bin 453 kişinin sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 79 şüpheli yakalandı.

Jandarma Trafik timleri tarafından 06 – 13 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda; (7.937) araç kontrolu yapıldı. Trafik kurallarına uymayan (270) araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak (121) araç trafikten men edildi, (126) okul servis aracı ve (75) işçi servis aracının kontrolu gerçekleştirildi.

AA- Bülten