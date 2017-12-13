Jandarma Aranan 35 Kişiyi Yakaladı

Malatya’da Jandarma ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın evinde yapılan operasyonda 100 gram kubar esrar maddesi, 50 gram kenevir tohumu, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 114 adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı 05-12 Aralık tarihleri arasında icra edilen adli ve önleyici faaliyetlerin sonuçlarını paylaştı.

Jandarmadan yapılan açıklamada, “05-12 Aralık 2017 tarihleri arasında meydana gelen, kaçakçılık olaylarında, yapılan istihbarı ve operasyonel faaliyetler neticesinde icra edilen ev aramasında, 100 gram kubar esrar maddesi, 50 gram kenevir tohumu, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 114 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde, toplam 19 bin 154 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 35 aranan şahıs yakalanmıştır. Trafik timleri tarafından 05-12 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, 9 bin 852 araç kontrol edilmiş, trafik kurallarına uymayan 364 araç sürücüsüne ceza kesilmiş, 104 araç trafikten men edilmiş, 42 okul servis aracı ve 29 işçi servis aracı kontrol edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

iha