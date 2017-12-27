Jandarma aranan 43 kişiyi yakaladı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda esrar maddesi ele geçirildi.

Çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

“Kaçakçılık olaylarında; Yapılan İstihbarı ve Operasyonel Faaliyetler Neticesinde İcra Edilen Tren aramasında, çanta içerisinde (7.500) gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde; 22 Aralık 2017 tarihinde Malatya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 31 uygulama noktasında 247 Jandarma Personelinin katılımıyla “Müşterek Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması-6” faaliyeti icra edilmiştir. Faaliyet kapsamında 106 umuma açık iş yeri ve bin 197 araç kontrol edilmiş, 3 bin 534 şahsın sorgusu yapılmıştır. İcra edilen faaliyetler neticesinde 8 aranan şahıs yakalanmış, trafik kurallarına uymayan 39 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 22 araç trafikten men edilmiştir.

Toplam 20 bin 544 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 43 aranan şahıs yakalanmıştır.

Trafik timleri tarafından 19-26 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda; 7 bin 448 araç kontrol edilmiş, trafik kurallarına uymayan 225 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 57 araç trafikten men edilmiş, 35 okul servis aracı ve 28 işçi servis aracı kontrol edilmiştir.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş hizmetlerinin sağlanmasına yönelik kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadeleye aralıksız devam edilmektedir. “

(Bülten)