Jandarma Aranan 44 Kişiyi Yakaladı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, aranan 44 kişi yakalandı.

Çalışmalar ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “21-27 Şubat 2017 tarihleri arasında meydana gelen; Kaçakçılık olaylarında; (3) gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Asayiş olaylarında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği ve 1 Adet Kurusıkı Tabanca ele geçirilmiştir.FETÖ/PDY Terör suçları kapsamında; İcra edilen yol kontrol ve aramasında yapılan sorgulama neticesinde “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan 1 şahıs yakalanmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanması sonucu cezaevine teslim edilmiştir. FETÖ/PDY Terör suçları kapsamında; 3 şüphelinin evinde arama yapılmıştır. Arama sonucu yakalanan 2 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmiş, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Toplam (20.929) kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 44 şahıs yakalanmıştır. Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda 6.311 araç kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan 201 araç sürücüsüne ceza kesilmiş, 104 araç trafikten men edilmiş ve 47 okul servisi kontrol edilmiştir.”

Bülten