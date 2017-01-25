Jandarma Aranan 72 Kişiyi Yakaladı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, aranan 72 kişi yakalandı.

Çalışmalar ile ilgili jandarma tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ” Kaçakçılık olaylarında; 6.940 paket gümrük kaçağı sigara ve 16 adet kaçak içki ele geçirilmiştir. Asayiş olaylarında; 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirilmiştir. Toplam 18.991 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 72 şahıs yakalanmıştır.Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda 3.780 araç kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan 166 araç sürücüsüne ceza kesilmiş, 44 araç trafikten men edilmiş ve 53 okul servisi ile 23 işçi servisi aracı kontrol edilmiştir. Yapılan kontrollerde Ülkemize yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 1 Afganistan Uyruklu şahıs yakalanarak, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir.”

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