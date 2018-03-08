Jandarma Aranan 99 Kişiyi Yakaladı

Malatya‘da çeşitli suçlardan aranan 99 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca son bir haftada yapılan adli ve önleyici faaliyetler kapsamında yapılan yol denetimlerinde aranan 99 kişi yakalandı.

İcra edilen yol kontrol ve arama faaliyetlerde, iki ayrı olayda 10 gram toz esrar maddesi ile 5 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ekipler, 22 bin 81 kişinin Genel Bilgi Tarama sorgusunu yaptı, aranan 99 kişiyi yakaladı.

Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda ise 6 bin 724 araç kontrol edildi, trafik kurallarına uymayan 352 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 80 araç trafikten men edildi.

AA