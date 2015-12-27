Jandarma Esrar Buldu
Malatya’da üç ayrı yolcu otobüsünde jandarma ekiplerince yapılan aramada, 10 kilo 275 gram esrar ile 78 karton kaçak sigara ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı’nca, Malatya-Ankara karayolu üzerinde yol kontrol ve aramalarında üç ayrı yolcu otobüsünde yapılan arama ve kontrollerde toplam 10 kilo 275 gram esrar maddesi ile 78 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. F.R., N.Ö. ve B.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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