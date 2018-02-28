Jandarma Firari 82 Kişiyi Yakaladı

Jandarma tarafından son 1 haftada Malatya genelinde yapılan denetimlerde aranan 82 kişinin yakalandığı bildirildi.

Jandarma denetimleriyle ilgili Valilik’ten yapılan açıklama şöyle:

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde; 20 – 27 Şubat 2018 tarihleri arasında meydana gelen;

Terör suçları kapsamında; icra edilen bir yol kontrol ve arama faaliyetinde; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan arandığı tespit edilen (1) şahıs yakalanarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir.

İcra edilen bir yol kontrol ve arama faaliyetinde; PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan arandığı tespit edilen (1) şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır.

Asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde; yapılan istihbari ve operasyonel faaliyetler neticesinde icra edilen ev aramasında (4) adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili (1) şüpheli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır.

Toplam (19.503) kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde (82) aranan şahıs yakalanmıştır.

Trafik timleri tarafından 20 – 27 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda; (7.346) araç kontrol edilmiş, trafik kurallarına uymayan (202) araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak (98) araç trafikten men edilmiş, (44) okul servis aracı ve (20) işçi servis aracı kontrol edilmiştir.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş hizmetlerinin sağlanmasına yönelik olarak her türlü suç unsurlarıyla etkin mücadeleye aralıksız devam edilmektedir.”

Bülten- malatyahaber.com