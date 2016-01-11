Jandarma Kaçak Telefon Ele Geçirdi

İl Jandarma ekiplerince yapılan bir çalışmada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 60 adet kaçak telefon ele geçirildi.

Verilen bilgiye göre; İl Jandarma ekiplerince Malatya-Elazığ Karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve araması esnasında durdurulan bir aracın içerisinde 60 adet gümrük kaçağı cep telefonu elde edildiği ve olayla ilgili olarak G.N. adlı şüphelinin gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan, Jandarma ekiplerince yine yol kontrol ve araması esnasında bir aracın içerisinde 500 paket kaçak sigara elde edildiği ve F.Ö. adlı şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com