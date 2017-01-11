Jandarmadan 16 Bin Sorgulama

Malatya’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında toplam 16 bin 263 kişinin sorgulaması yapıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen adli ve önleyici faaliyetler kapsamında son 1 hafta içerisinde 18 bin 580 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Uygulamalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirilirken toplam 16 bin 263 kişinin GBT sorgulamaları yapıldı. Sorgulama neticesinde 35 aranan şahıs yakalanırken trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda da 3 bin 153 araç kontrol edildi.

Trafik kurallarına uymayan 105 araç sürücüsüne ceza kesilirken 49 araç ise trafikten men edildi. Trafik uygulamasında ayrıca 33 okul servisi ile 7 işçi servisi de kontrol edildi.

iha