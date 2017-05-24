Jandarmadan Trafik Eğitimi

Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda öğrencilere trafik eğitimi verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kazım Karabekir İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Bölgenin ilk Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nı Malatya’ya kazandıran Battalgazi Belediyesi, bireylerde erken yaşta trafik bilinci oluşturma noktasında eğitim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yakından takip ettiği eğitimler kapsamında Kazım Karabekir İlkokulu öğrencilerine, Battalgazi İlçe 2. Jandarma Trafik Tim Komutanlığından görevli Jandarma Astsubay İsa Kaya ve Jandarma Uzman Çavuş Murat Karadağ tarafından slayt eşliğinde ilk olarak trafik kuralları konusunda teorik bilgiler verildi. Öğrencilere verilen teorik bilgilerin ardından uygulamalı eğitime geçildi. Akülü araçlara binen öğrenciler, trafik parkurunda yayaların ve sürücülerin uyması gereken kuralları uygulamalı olarak öğrendiler.

Öte yandan Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda, servis şoförlerine de uymaları gereken trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.

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