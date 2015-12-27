Japonya Kıyameti Yaşadı!

Japonya’da 8,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda ölü ve kayıp kişi (Kyodo Ajansı: 88 bin kişiden haber alınamıyor) var. Sarsıntıdan sonra Japonya’yı vuran tsunami, tüm Pasifik ülkelerini alarma geçirdi.

Japonyada, 8,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye saati ile sabah 07.46’da meydana gelen depremin merkezinin yerin 10 kilometre altında, Japonya’nın doğu kıyısına 125 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Tokyo’nun merkezinde büyük binalar şiddetli sarsılırken, çalışanlar sokaklara çıktı. Televizyon görüntülerinde büyük bir bina yanarken ve ülkenin kuzey kesiminde büyük bir tsunaminin verdiği zarar gösterildi.

TSUNAMİ VURDU

Depremin hemen ardından Japonya Meteoroloji Kurumundan tsunami uyarı yapıldı. Bu açıklamaların hemen ardından dev dalgaların kıyılara vurmaya başladığı haberleri geldi. Ülkenin kuzeyindeki Sendai kentindeki limanı 10 metre büyüklüğündeki dalgalar yuttu.

NÜKLEER TESİSDE YANGIN

Şiddetli depremin ardından pek çok nükleer tesis ve petrol rafinerisi kapatıldı. Japonya Başbakanı ise herhangi bir sızıntının söz konusu olmadığını açıkladı.

Kyodo Haber Ajansı’na göre ise, Japonya’da meydana gelen şiddetli depremden Miyagi bölgesinde yer alan Onagawa nükleer tesisi de zarar gördü.

Ajansın geçtiği habere göre nükleer tesisin türbin binasında yangın çıktı.

GEMİ DALGALARA KAPILDI

Deprem sonrasında oluşan tsunami dalgaları ülkenin kuzeydoğusunu vurdu. Sendai kentindeki limanı 10 metre büyüklüğündeki dalgalar yuttu. Reuters haber ajansı da en az 100 kişiyi taşıyan bir geminin ülkenin kuzeydoğusunda tsunami sularına kapıldığını açıkladı.

DÜNYADA TSUNAMİ ALARMI

Depremin hemen ardından Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan Hawaii, Tayvan ve Endonezya’da tsunami alarmı verildi. tsunami Hawaii’deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi tsunami uyarısının Japonya, Filipinler, Avustralya, yeni Zelenda, Rusya, Marcus Adası ve Kuzey Marianas için geçerli olduğunu belirtti.

Depremin hemen ardından NTV yayınına bağlanan Tokyo Büyükelçiliği Basın Müşaviri Sinan Körün, şunları söyledi:

‘İNSANLARDA KORKU VAR’

Daha önce Japonyada 5 yıl görev yapmıştım, şimdi 1 yıldır buradayım. Burada depremler olağan. İlk kez büyükelçilik olarak kendimizi binadan attık. Herhangi bir can kaybına dair bilgi yok. Tsunamide 6 metrelik dalgalar bekleniyor. Büyükelçilik binasında hasar yok, çevremizdeki binalarımızda da hasar yok. Depremin ardından birkaç artçı sarsıntı oldu. Şu anda büyükelçilik binasındayız. İnsanlarda korku var. Cep telefonları kullanılamıyor, sabit telefonlar çalışıyor.

‘ÇOK BÜYÜK DEPREM’

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Oğuz Gündoğdu çok büyük bir deprem olduğunu söyledi ve ekledi: ‘Yeryüzüne yakın bir deprem. O yüzden etkili olmuş gibi görünüyor. Japonya için bile büyük bir deprem. Daha önce yaşanan bir depremle bir bağlantısı var mı, bunu zamanm içerisinde öğreniriz. Önceki depremle büyüklük açısından büyük bir fark var. Tsunamide dalgaların büyüklüğü değil hızı ve şiddeti önemli.’

Petrol tesisleri yanıyor

Tokyo yakınlarındaki Chiba bölgesindeki bir petrol rafinerisinde yangın çıkrı. Başlayan yangın artarak devam ederken az önce rafineride şiddetli bir patlama yaşandı. Japon Bakan yaşanan bu olayların ardından 5 nükleer tesisin ise güvenlik önlemiyle kapatıldığını açıkladı.

Sabah ssatlerinde Japonya’da yaşanan 8.9 şiddetindeki deprem nedeniyle oluşan Tsunami bölgede önüne çıkan herşeyi sürükleyerek ilerlemeye devam ediyor.

Merkez üssü Sendai kentinin 130 kilometre doğusu olarak açıklanan depremin yerin 24 kilometre altında meydana geldiği ifade edildi. TSİ 07.46’da meydana gelen depremin ardından son bir saat içinde 6’nın üzerinde 5 artçı sarsıntı daha yaşandığı bildirildi.

Tsunami havaalanını böyle yuttu

Japonya’nın kuzeydoğusunu vuran ve dev dalgalara neden olan 8.9 şiddetindeki deprem büyük çaplı maddi hasara yol açarken, bölgedeki Sendai Havaalanı sular altında kaldı.

JAPONYA BAŞBAKANI: SIZINTI YOK

Japonya Başbakanı Naoto Kan ise nükleer santrallerde önemli bir hasarın ve herhangi bir sızıntının söz konusu olmadığını ancak deprem sonrasında özellikle ülkenin kuzeyinde büyük hasar meydana geldiğini açıkladı.

Hükümet sözcüsü Yukio Edano da deprem bölgesine askerlerin sefkedildiğini açıkladı. İlk aşamada 8 askeri uçak deprem bölgesine gönderildi.

BM HAZIR

Birleşmiş Milletler de, 30 uluslararası arama kurtarma ekibibnin hazır olduğunu ve talep halinde Japonya’ya gidebileceğini açıkladı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) Elisabeth Byrs, İsviçre’nin Cenevre kentinde basına yaptığı açıklamada, ‘Bunun gibi olağanüstü durumlar için hazır durumdayız. 30 uluslararası arama ve kurtarma ekibi alarm durumunda, gelişmeleri izliyoruz ve gerekli olduğunda destek vermeye hazırız’ dedi.

Olağanüstü durumlarda felaketzedeleri bulmak ve tedavi etmek amacıyla görev yapan BM afet değerlendirme ve koordinasyon ekipleri sağlık birimi ve özel eğitimli köpeklerden oluşuyor.

‘İnsanlar yiyecek stoğu yapmaya başladı’

Japonya’da yaşayan Engin Yenidünya yaşadıklarını ntvmsnbc’ye anlattı.

Japonya’da 7 yıldır yaşayan bankacı ve film yapımcısı Engin Yenidünya deprem anında yaşadıklarını ve sonrasını ntvmsnbc’ye anlattı.

Deprem anında Tokyo’da çalıştığı şirketin 17. katında olduğunu söyleyen Yenidünya, “Masanın etrafından fazla uzaklaşmıyoruz. Şirket içi anonslar da bu yönde. Ayrıca asansörler de çalışmıyor.

Şu an etrafta fazla panik yok onun yerine insanlar, evleri uzakta olanlar geceyi ofiste geçirme planı yapıyor. Trenler çalışmadığı için evi uzak olanların çoğu bunu yapacak.

Trenlerin bu gece de çalışmayacağı söyleniyor” dedi.

1999 depreminde İstanbul’da olduğunu kaydeden Yenidünya, iki deprem arasındaki farkları şöyle anlattı; “Burada 3 yıldır deprem olmuyordu ve ayrıca daha öncede 1999 depreminde İstanbul’da bir binanın 9. katındaydım. Ancak camdan bakınca koca koca şirket binalarının sallandığını görmek beni ürküttü. Bu deprem hakkaten çok farklıydı.”

Japonya’daki dostlarıyla konuştuğunu ve insanların şu an çoğu alışveriş merkezine giderek yiyecek stoğu yaptığı haberini aldığını belirten Engin Yenidünya, “Depremin merkezi Japonya’nın kuzeyinde pek de merkezi olmayan bir yerde olduğundan panik fazla olmadı” yorumunu yaptı.

Deprem fırtınayla geldi

Japonya’ya tarihin en büyük beşinci sarsıntısı bir deprem fırtınasıyla geldi. 8.9’luk depremden önce Japonya iki günde 35 kez sallandı, öncü depremler arasında 7.2, 6.1 ve 6 büyüklüğünde sarsıntılar vardı.

Japonya’da meydana gelen 8.9 büyüklüğündeki depremden önce Honshu’daki hareketlilik dikkat çekiyor.

Bölgede 8.9’dan önce iki gün içinde 35 deprem meydana geldi. Honshu merkezli sarsıntılar arasında 7.2, 6.1 ve 6 büyüklüğünde öncü depremler bir uyarı niteliğindeydi.

Büyük depremden sonra ise artçı sarsıntılar Japonya’yı sallamaya devam ediyor. Artçı sarsıntılar arasında 7.1, 6.8, 6.4, 6.3 ve 5.8 büyüklükteki depremler var.

YÜZYILIN EN ŞİDDETLİ DEPREMLERİ

Yüzyılın başından beri meydana gelen şiddetli depremler, büyüklüklerine göre şöyle:

1960: ŞİLİ – Şili’de 9,5 büyüklüğündeki depremde 5 bin 700 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından oluşan tsunami, Pasifik kıyısındaki ülkeleri de tehdit etti ve Hawaii’de 61, Japonya’da 130 kişinin ölümüne yol açtı.

1964: ALASKA – Prens William Boğazı yakınlarındaki 9,2 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami yüzden fazla kişinin ölümüne yol açtı.

2004: ASYA – Endonezya’ya bağlı Sumatra adası açıklarında 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami 10 kadar komşu ülkeyi etkiledi, 270 bin kadar insan öldü ya da kayboldu.

1952: SSCB- Kamçatka Yarımadasında 9 büyüklüğünde meydana gelen deprem ve sonrasındaki tsunami Şili ve Peru’yu da etkiledi. Deprem 2 bin 300 kişinin ölümüne yol açtı.

1906: EKVADOR – Kolombiya ve Ekvador kıyıları açıklarında 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunami bin kadar kişinin ölümüne yol açtı.

1965: ALASKA – 8,7 büyüklüğündeki depremin neden olduğu tsunami Aleoutiennes Adalarını etkiledi.

2005: ENDONEZYA – Sumatra açıklarındaki Nias adası yakınlarında 8,6 büyüklüğündeki depremde 900 kişi öldü, 6 bin kişi yaralandı.

1957: ALASKA – Andreanof Adalarını vuran 8,6 büyüklüğündeki deprem önemli bir tsunami faciasına yol açtı.