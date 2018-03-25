Judo Grup Birinciliği Sona Erdi

Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakaları açılış töreniyle birlikte start tamamlandı. Grup müsabakasında 19 ilden 127 sporcu mücadele etti.

2017-2018 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakalarının bir ayağı Malatya’da gerçekleştirildi. Battalgazi Spor Salonu’nda açılış töreniyle birlikte başlayan müsabakalarda Adana, Ardahan, Batman, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Malatya, Mardin, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şanlıurfa ve Gaziantep illeri yer aldı.

19 şehirden 19 antrenör ve 19 idarecinin katıldığı ve 20 hakemin görev yaptığı Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakalarının açılış törenine Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Türkiye Judo Federasyonu MHK Başkanı Fatih Pektaş, idareciler, antrenör, hakem ve sporcular katıldı.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Judo Federasyonu MHK Başkanı Fatih Pektaş, “Sporun kardeşliği pekiştirdiği bir turnuvada daha bir aradayız. Spor, kardeşlik duygularına en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bizleri birbirimize şüphesiz çok daha fazla kenetleyecektir. Anadolu’nun bu güzel kentinde, güzel ev sahipliğiyle karşılaşmak oldukça güzel. Güzel spor ortamının kurgulandığı bu atmosferde tüm sporcularımıza federasyonumuz adına başarılar diliyorum” dedi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç ise Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakaları’nın dört ilde gerçekleştirildiğini ifade ederek, bu illerden birisinin Malatya olduğunu söyledi.

Kılınç, Malatya’daki grup müsabakalarında 19 ilden 127 sporcunun yarıştığını belirterek, “Grup yarışmalarında dereceye giren sporcular, 28-29 Nisan tarihlerinde Afyon ilinde yapılacak müsabakalara katılmaya hak kazanacaklardır. Sizleri ev sahibi olarak ilimizde görmekten mutluluk duyduk. Müsabakaların fair-play ruhunda başlayıp bitirilmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Müsabakalarda kilolarında dereceye giren sporcular şöyle oluştu:

Erkekler

50 kilogram

1-Mehmet Ali Ravi-Şanlıurfa, 2-Bünyamin Nasıroğlu-Batman, 3-İbrhim Hakkı Polat-Erzincan, Hasan Hüseyin Şahin-Gaziantep

55 kilogram

1-Abdulkadir Yücel-Bitlis, 2-Yusuf Tuncer-Batman, 3-Celil Kölemen-Gaziantep, Mehmet Türkkan-Kilis

60 kilogram

1-Onur Taşçı-Erzurum, 2-Cihan Koç-Sivas, 3-Mert Öztürk-Adana, Selim Atakan Şahin-Gaziantep

66 kilogram

1-Muhammet Talha Karakaş-Erzurum, 2-İskan Tuz-Bitlis, 3-Miraç Çelik-Malatya, Gökhan Yıldırım-Sivas

73 kilogram

1-Hasan Furkan Bilici-Erzurum, 2-Mahmut Batuhan Uçar-Gaziantep, 3-Mücahit Er-Batman, Metehan Kozan-Kahramanmaraş

81 kilogram

1-Abuzer Furkan Çevik-Gaziantep, 2-Bahri Uncular-Adana, 3-Enes Şahiner-Kayseri, Sefa Şaban Yiğit-Sivas

90 kilogram

1-İbrahim Halil Özcan-Gaziantep, 2-Harun Kurtbaş-Batman, 3-Kemal Tarık Pakyürek-Adana

+90 kilogram

1-İbrahim Halil Özmen-Şanlıurfa, 2-Ali Kaya-Adana, 3-Ömer Işık-Batman

Kadınlar

40 kilogram

1-Buse Özcan-Gaziantep, 2-Fatime Buğrul-Batman, 3-Pınar Soğukpınar-Sivas

44 kilogram

1-Emine Alpaslan-Mardin, 2-Güldeniz Kal-Tunceli, 3-Elif Mutlu-Batman, Gökçe Ersoy-Sivas

48 kilogram

1-Sevda Atsız-Bitlis, 2-Zehra Delioğlan-Hatay, 3-Meliha Çapar-Kahramanmaraş, Kübra Avcı-Sivas

52 kilogram

1-Mercan Damla Tunçer-Kahramanmaraş, 2-Tuba Topal-Şanlıurfa, 3-Hiranur Aslan-Batman, Nursena Sinanoğlu-Elazığ

57 kilogram

1-Gülcan Baş-Batman, 2-Nisanur Balcı-Adana, 3-Ayşe Şilan Özcan-Gaziantep, Meryem Kocalar-Kilis

63 kilogram

1-Bülra Koç-Batman, 2-Merve Büşra Polat-Erzincan, 3-Seren Davul-Adana, Aybüke Yıldız-Ardahan

70 kilogram

1-Saliha Taşan-Batman, 2-Gizem Alkaya-Hatay, 3-İrem Demirkıran-Gaziantep, Nisanur Yasak-Sivas

+70 kilogram

1-Hilal Karaağaç-Niğde, 2-Nezahat Nur Doğru-Hatay, 3-Esra Özkan-Batman.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi