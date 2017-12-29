Jumanji: Vahşi Orman
1995 yapımı Jumanji filminin devam filminde kahramanlarımız bu kez Jumanji ormanına girecek.
Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017
Yapımı : 2017 – ABD
Tür : Aile , Fantastik , Macera
Yönetmen : Jake Kasdan
Oyuncular : Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black, Bobby Cannavale
Senaryo : Jeff Pinkner, Zach Helm, Scott Rosenberg, Chris McKenna (i)
Yapımcı : Ted Field, Matthew Tolmach
Diğer Adı : Jumanji 2
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