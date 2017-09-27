K.Irak Referandum Sonucu

Kuzey Irak’ta yapılan referanduma göre, yüzde 92.73 oranında evet, yüzde 7.27 oranında ise hayır çıktı.

Kuzey Irak’ta yapılan referandumun resmi sonuçları açıklandı. Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada 4 milyon 581 bin 255 kişiden 3 milyon 305 bin 925 kişi oy kullandığı bildirildi. Açıklamaya göre geçerli oy sayısı 3 milyon 85 bin 935 olurken yüzde 92.73 oranında evet, yüzde 7.27 oranında ise hayır çıktı.

Referanduma katılım yüzde 72 olarak açıklanmıştı.

Erbil, iha