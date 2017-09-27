Final

Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Malatya Haber -

K.Irak Referandum Sonucu

K.Irak Referandum Sonucu
  • 28.09.2017
  • 0

Kuzey Irak’ta yapılan referanduma göre, yüzde 92.73 oranında evet, yüzde 7.27 oranında ise hayır çıktı.

Kuzey Irak’ta yapılan referandumun resmi sonuçları açıklandı. Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada 4 milyon 581 bin 255 kişiden 3 milyon 305 bin 925 kişi oy kullandığı bildirildi. Açıklamaya göre geçerli oy sayısı 3 milyon 85 bin 935 olurken yüzde 92.73 oranında evet, yüzde 7.27 oranında ise hayır çıktı.

Referanduma katılım yüzde 72 olarak açıklanmıştı.

Erbil, iha

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."