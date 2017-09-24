EYMS Karabük’ten Şen Dönüyor: 2-4

Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geldi ve maçı 4-2 kazandı. İlk yarıyı da 3-0 önde kapatan Evkur Yeni Malatyaspor’un golleri Yalçın Ayhan, Adem Büyük, Eren Tozlu ve Khalid Boutaib’den geldi.

MAÇ ÖNCESİ..

Süper Ligin altıncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor karşısına farklı bir kadroyla çıktı. Defans hattında Sadık Çiftpınar, ilk lig maçına çıkarken, Mina yedekte maça başladı. Aly Cissokho’da karşılaşmaya yedek başlayanlardandı. Cissokho’nun yerine maça ilk 11’de Rahman Buğra Çağıran başladı.

Fernando Emanuel Dening, hafta içerisinde İnegölspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 2 gol kaydetmişti. Takımı Kardemir Karabükspor maçına hazırlayan Ali Ravcı ile Hakan Çalışkan, performansından dolayı Dening’e de ilk 11’de yer verdi.

Malatya’da oynanan ve Bursaspor’un 4-2 üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada ilk 11’de yer almayan Eren Tozlu da Kardemir Karabükspor maçında ilk 11’de sahaya çıktı. Ligin ilk haftalarındaki performansından uzak bir görüntü ortaya koyan İssiar Dia da Kardemir Karabükspor maçında yedek soyundu.

Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Turgut Doğan Şahin, 10 gündür başlarında hoca olmadığını ifade etti.

Ligde üst üste mağlubiyetler aldıklarını ifade eden Şahin, Kardemir Karabükspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik sorumlusu Hakan Çalışkan ise “İki takımda sıkıntılı saha sonuçları var. Bizde Bursaspor karşılaşması sonrası kadroda revizyona gittik. Kazanmak istiyoruz ya da en az 1 puanla ayrılıp, moral ve önümüze bakma adına iyi bir adım atmak istiyoruz. İnşallah istediğimiz olur” dedi.

Çalışkan, Ertuğrul Sağlam’ın istifasından sonra yaşanan süreçle ilgili, “Sonuçta Ertuğrul hocanın istifası sürpriz oldu. Maça iki gün kala ayrılış oldu. Bursaspor maçı sonrası İnegölspor ile yaşadığımız sıkıntısı atlattık. Ayrılık, istifa olur ama bunun farklı bir şekilde olması camiamızı üzdü” ifadelerini kullandı.

MAÇTAN NOTLAR..

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı-Karabük

HAKEMLER: Serkan Tokat (Ankara Bölgesi-Süper Lig Hakemi), Mustafa Sönmez (Ankara Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), Yusuf Bozdoğan (İstanbul Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), 4. Hakem Erkan Özdamar (Ankara Bölgesi-A Klasman Hakemi)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: 25. Oleksandr Rybka, 4. Paul Papp, 5. Marius Valerica Gaman, 6. Ceyhun Gülselam, 9. Mustapha Yatabare, 10. Cristian Tanase (Dk.46-8. Andrei Gabriel Torje), 13. Dany Achille Nounkeu Tchounkeu, 26. İlhan Depe (Dk.68-22. Barış Başdaş), 37. Georghe-Teodor Grozav, 88. Luis Ezequiel İbanez (Dk.46-12. Hamidou Traore), 97. Andrii Bliznichenko

YEDEKLER: 35. Çağlar Şahin Akbaba, 2. Tayyib Talha Sanuç, 7. Osman Çelik, 8. Andrei Gabriel Torje, 11. Kerim Zengin, 12. Hamidou Traore, 16. Olafur İngi Skulason, 22. Barış Başdaş, 31. Arif Bostancı, 68. İshak Doğan

TEKNİK SORUMLU: Erkan Sözeri

EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25. Ertaç Özbir, 2. Yalçın Ayhan, 9. Khalid Boutaib, 11. Eren Tozlu (Dk.90-37. Arturo Rafeal Mina Meza), 14. Okechukwu Godson Azubuike, 16. Sadık Çiftpınar, 21. Adem Büyük (Dk.80-8. Murat Yıldırım), 27. İssam Chebake, 35. Aytaç Kara, 77. Rahman Buğra Çağıran, 88. Fernando Emanuel Dening (Dk.73-87. İssiar Dia)

YEDEKLER: 30. Fabien Ceddy Farnolle, 7. Micheal Pereira, 8. Murat Yıldırım, 10. Nacer Barazite, 17.Turgut Doğan Şahin, 18. Muenfuh Seth Sincere, 22. Aly Cissokho, 37. Arturo Rafeal Mina Meza, 87. İssiar Dia, 90. Abdoulaye Sadio Diallo

TEKNİK SORUMLU: Ali Ravcı

GOLLER: Dk. 15 Yalçın Ayhan, Dk. 39 Adem Büyük, Dk. 45+2 Eren Tozlu, Dk. 89 Khalid Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 56 Mustapha Yatabare (pen), Dk. 84 Andrei Gabriel Torje (Kardemir Karabükspor),

SARI KARTLAR: Dany Achille Nounkeu Tchounkeu, Barış Başdaş (Kardemir Karabükspor), Yalçın Ayhan, Ertaç Özbir (Evkur Yeni Malatyaspor).

Dakika 3: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Aytaç Kara ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşıladı.

Dakika 9: Kardemir Karabükspor’da Tanase uzak mesafeden kaleyi denedi ancak top kaleyi bulmadı.

Dakika 13: İbanez’in sol kanattan kullandığı taç atışında Yatabare kafayı vurdu. Yükseklik kazanan topu kaleci Ertaç kontrol etti.

Dakika 14: Sağ kanattan kullanılan taç atışında Issam Chebake pasını altı pas sağ çaprazına doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Khalid Boutaib kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Oleksandr Rybka topu kalenin üzerinden dışarı çeldi ve topu kornere gönderdi.

Dakika 15:Aytaç Kara’nın kullandığı korner atışında Yalçın Ayhan iyi yükseldi ve kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

Dakika 18: Tanase’nin sağdan ortasında İlhan kafayla indirdi Yalçın araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

Dakika 24: Kardemir Karabükspor, Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahası içerisinde etkili oldu. Tanase’nin pasında Andrii Bliznichenko, penaltı noktası üzerinde dönerek vurdu top, kaleci Ertaç’ın kucağında kaldı.

Dakika 25: Kardemir Karabükspor İlhan ile soldan etkili geldi. Yandan ceza sahasına kadar giren İlhan altı pas içerisine pasını gönderdi kaleci Ertaç iyi yer tutarak, topu kontrol etti.

Dakika 27: Bliznichenko’nun soldan ortasında Dany yükseldi kafayı vurdu ancak etkisiz kafa vuruşunda top, kaleci Ertaç’ta kaldı.

Dakika 28: Teodor Grozav ceza sahasına girmek üzereyken İssiam Chebake’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem faulü verdi.

Dakika 29: Teodor Grozav’ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Dönen top, İbanez’in önünde kaldı, bu oyuncunun şutunda top üstten auta gitti.

Dakika 33: Evkur Yeni Malatyaspor’da kazanılan serbest vuruşu Aytaç kullandı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Khalid Boutaib kafayı vurdu, Dany’e çarpan top kornere çıktı.

Dakika 36: Kardemir Karabükspor’da kazanılan serbest vuruşu Teodor Grozav kullandı. Ceza sahasına gelen topa Paul Papp kafayı vurdu, köşeye yönelen topu kaleci Ertaç kontrol etti.

Dakika 39: Dening sağdan ceza sahasına iyi girdi ve pasını çıkarttı. Adem Büyük topu ağlara göndermekte zorlanmadı: 0-2.

Dakika 40: Yatabare ceza sahası dışından şansını denedi Yalçın’a çarpan top taca çıktı.

Dakika 43: Paul Papp’ın sağdan ortasında Yatabare kafayı vurdu top yandan auta çıktı.

Karşılaşmada ilk yarının sonuna oynanmamış süre olarak 2 dakika eklendi.

Dakika 45+2: Aytaç’ın ara pasında Khalid Boutaib iyi hareketlendi. Boutaib, sağdan hareketlenen Eren Tozlu’yu gördü. Eren kaleci Oleksandr Rybka’da geçerek, topu boş ağlara yolladı: 0-3.

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 Evkur Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

Dakika 47: Traore’nin ceza sahası dışında şutunda top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

Dakika 50: Evkur Yeni Malatyaspor’da kazanılan serbest vuruşu Aytaç kullandı. Direkt kaleye giden topu kaleci Oleksandr Rybka kontrol etti.

Dakika 54: Yatabare’nin sağdan ortasında Aytaç, Teodor Grozav’dan önce kafayı vurdu ve tehlikeyi önledi.

Dakika 55: Kardemir Karabükspor’un soldan gelişen atağında Teodor Grozav’ın ceza sahası içerisine göndermek istediği top, Aytaç’ın koluna çarpınca hakem Serkan Tokat penaltı noktasını işaret etti.

Dakika 56: Yatabare penaltıdan kaydettiği golle farkı 2’ye indirdi: 1-3

Dakika 57: Teodor Grozav sol çaprazdan kaleyi denedi top, üstten auta çıktı.

Dakika 61: Bliznichenko’nun ortasında İlhan topla buluştu ancak Yalçın araya girerek, topu kornere çeldi. Korner atışında Paul Papp iyi yükseldi ve kafayı vurdu, kaleci Ertaç köşeye giden topa iyi uzandı ve gole izin vermedi.

Dakika 66: Evkur Yeni Malatyaspor’unani gelişen atağında Eren Tozlu sağdan topu taşıdı ve pasını müsait pozisyondaki Dening’e aktardı. Dening, müsait pozisyonda topu üstten auta atınca Evkur Yeni Malatyaspor mutlak bir golden oldu.

Dakika 67: Yatabare’nin pasında Torje topa dokundu Yalçın Ayhan araya girerek, gole izin vermedi.

Dakika 74: Torje’nin ceza sahasına ortasında Barış’ın kafasından seken top kaleci Ertaç’ta kaldı.

Dakika 79: Danyîn uzun pasında Yatabare kafayla indirdi. Grozav, önüne inen topu kontrol edip, vurdu ancak top üstten auta çıktı.

Dakika 82: Azubuike’nin Torje’ye sol çapraz ceza sahası ön çizgisi önünde yaptığı hareketi hakem Serkan Tokat faul olarak nitelendirdi.

Dakika 84: Kardemir Karabükspor’da serbest vuruşu Torje kullandı. Torje vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 2-3.

Dakika 89: Dia’nın pasında Murat Yıldırım ceza sahası içerisinde Eren’e çıkartı. Eren boş kaleye gönderemedi. Kardemir Karabükspor defansının uzaklaştırmadığı topa Boutaib vurdu defans araya girdi. Khalid Boutaib bir ke daha vurdu defanstan dönen topa Boutaib bir kez daha vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-4.

Mücadelenin sonuna oynanmamış süre olarak 4 dakika ilave edildi.

Dakika 90+3 Ceyhun Gülselam uzak mesafeden şansını denedi defansa çarpan top kornere çıktı.

Dakika 90+4: Grozav ceza sahasının dışından sert vurdu top auta çıktı.

Karşılaşma 4-2 Evkur Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ferdi DURDU Bildiriyor