Kabloları Çaldılar!..
Malatya’da kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından 150 metre telefon kablosu çalındı.
Merkeze bağlı Mahmutlu Köyü’nde meydana gelen olayda, piyasa değeri 5 Bin TL olan 150 metre uzunluğunda telefon kablosu çalındı. Durumun jandarmaya bildirilmesi sonrasında olay yerine gelen ekipler inceleme yaptı. Alarm sistemi olmayan direkten kabloları çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."