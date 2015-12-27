Kabloları Çaldılar!..



Malatya’da kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından 150 metre telefon kablosu çalındı.



Merkeze bağlı Mahmutlu Köyü’nde meydana gelen olayda, piyasa değeri 5 Bin TL olan 150 metre uzunluğunda telefon kablosu çalındı. Durumun jandarmaya bildirilmesi sonrasında olay yerine gelen ekipler inceleme yaptı. Alarm sistemi olmayan direkten kabloları çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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