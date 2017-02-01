Kaçak İçki Ele Geçirildi

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 24-30 Ocak tarihleri arasında yürütülen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde, 9 bin paket kaçak sigara, 7 bin 220 gram esrar ve 88,5 litre kaçak içki ele geçirdi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde; 24-30 Ocak 2017 tarihleri arasında meydana gelen; Kaçakçılık olaylarında; 9 bin paket gümrük kaçağı sigara, 7 bin 220 gram kubar esrar ve 88,5 litre kaçak içki ele geçirilmiştir. Toplam 20 bin 901 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 37 şahıs yakalanmıştır. Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda 5 bin 19 araç kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan 105 araç sürücüsüne ceza kesilmiş, 56 araç trafikten men edilmiş ve 8 okul servisi ile 18 işçi servisi aracı kontrol edilmiştir. Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş hizmetlerinin sağlanmasına yönelik kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadeleye aralıksız devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

iha