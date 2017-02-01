Kaçak İçki Ele Geçirildi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak içki, sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Kaçakçılık olaylarında; 9 bin paket gümrük kaçağı sigara, 7 bin 220 gram kubar esrar ve 88,5 litre kaçak içki ele geçirilmiştir. Toplam 20 bin 901 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 37 şahıs yakalanmıştır.

Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda 5 bin 19 araç kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan 105 araç sürücüsüne ceza kesilmiş, 56 araç trafikten men edilmiş ve 8 okul servisi ile 18 işçi servisi aracı kontrol edilmiştir.”

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