Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay, Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak bu dönem üzerinde en çok duracakları konulardan birinin de su olduğunu belirterek, “Onun için Malatya’da da bir takım görüşmeler yaptık. Kaçak kaybı kontrol altına alacağız” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret etti.

Rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İlhan Erdem, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Elazığ 9. Bölge Müdürü İlker Arslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Şevket Bozdağ, Orman Genel Müdürlüğü Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Vekili Taner Erdoğan ve bölge müdür yardımcıları da yer aldı.

Ziyarette konuşan Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay, Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak Türkiye genelinde birçok çalışma başlattıklarını bu amaçla Malatya’ya da bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Nogay, bu dönem üzerinde en çok duracakları konulardan birinin de su olduğunu belirterek, “Onun için Malatya’da da bir takım görüşmeler yaptık. Kaçak kayıbı kontrol altına alacağız” dedi.

İnönü Üniversitesiyle de bazı çalışmaları birlikte yürütmek istediklerini kaydeden Nogay, “Amacımız ilaç ve kozmetiğin ham maddesiyle ilgili bir çalışma yapmak. Bu projede İnönü Üniversitesiyle birlikte üç üniversite daha var. Hedefimiz gelir getiren bitki türleriyle alakalı bir çalışma yapmaktır” ifadelerini kullandı.

Rektör Kızılay ise, İnönü Üniversitesinin çok güçlü bir Peyzaj Bölümünün olduğunu belirterek, “Bu konuda ortak bir çalışma yapabiliriz. Sağlıkta üniversite olarak çok iyi bir noktadayız. Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili çok iyi bir alt yapımız var. Daha önce kurulmuş iki tıbbi aromatik bitki bahçemiz var. Burada 100 endemik bitki türü yetişiyor” diye konuştu.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay’a seramik tabak hediye etti.

iha