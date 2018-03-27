Kaçak Mal Operasyonu
Malatya’da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı tütün mamulleri ve gümrük kaçağı emtia ele geçirildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde Gümrük Kaçağı Tütün Mamulleri ve Gümrük Kaçağı Emtia satışı yapıldığı tespit edilen iş yerlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda, 7 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 145 adet gümrük kaçağı elektronik sigara filtresi ve likiti, 7.5 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.
iha
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