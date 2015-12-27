Kaçak Sigara Operasyonu

Malatya’da toplam 56 bin 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince il dışından temin ettikleri Gümrük Kaçağı sigaraları ilimize getiren şahıslara karşı yapılan operasyonda 1 araç ile birlikte 2 şahıs yakalanmış, araçta yapılan aramada 56 bin 770 paket Gümrük Kaçağı Sigara ele geçirilmiştir” denildi.

Olayla ilgili yakalanan iki zanlı hakkında 5607 sayılı Gümrük Kaçağı Sigara Kanunu suçundan tahkikat düzenlendiği ve tahkikatın devam ettiği kaydedildi.