Kaçak Sigara ve Telefon

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda gümrük kaçağı sigara ve telefon ele geçirildiği bildirildi.

Operasyona ilişkin Emniyet Müdürlüğü açıklaması şöyle:

“Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik 16.11.2015 – 23.11.2015 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

1)5 ayrı kaçak sigara yakalaması yapılmış, yakalanan şahıslardan 14.400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş ve 6 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM (Gümrük Kaçağı Sigara) suçundan yasal işlem yapılmıştır.

2)1 kaçak cep telefonu yakalaması yapılmış, 50 adet kaçak cep telefonu ve 49 adet Cep telefonu bataryası ele geçirilmiş 5607 SKM (Gümrük Kaçağı Cep Telefonu) suçundan yasal işlem yapılmıştır. Şüphelileri yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Malatya Emniyet Müdürlüğü olarak İlimiz genelinde kaçakçılık olaylarına yönelik mücadelede halkımızın desteği her geçen gün daha da önem arz etmekle birlikte bu mücadele kapsamında yardımcı olmak isteyen herkesin 155 Polis İmdat hattı ile birlikte Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmakta olan 0422 322 31 12 numaralı telefonu ile irtibat kurmaları hususu kamuoyunun bilgisine sunulur.”