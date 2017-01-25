“Kaçakçılık İle İlgili Tüm Tedbirleri Alıyoruz”

26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla, Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Dünya Gümrük Örgütü’nün ilk toplantısının yapıldığı 26 Ocak 1953 tarihi anısına 1981 yılından bu yana ‘Dünya Gümrük Günü’nü kutlamaktayız. Dünya gümrük günü ile ilgili Bakanlığımız tarafından her yıl bir tema belirlenmektedir. Bu yılki temamız, “Etkin Sınır Yönetimi İçin Veri Analizi” olarak belirlenmiştir.” denildi.

“Bu bağlamda, Bölge Müdürlüğümüz işlemlerini veri analizi odaklı, analizci ve seçici yöntemlerle değerlendirmeye tabi tutmakta, bu şekilde elde olunan bilgilere göre yasal ticaretin basitleştirilmesi ve yasadışı ticaretin önlenmesi politikası çerçevesinde; yasal yollarla gümrükte iş yapan gerçek ve tüzel kişilerin işlemleri kolaylaştırılırken, gümrük suçları ile etkin olarak mücadele yürütülmektedir.” denilen açıklamada daha sonra şu ifadelere yer verildi;

“Gümrük idarelerimizde hem fiziki olarak, hem de uygulama bakımından yenilikleri sürdürüyoruz. Bölge Müdürlüğü ve Malatya’da hizmet veren birimlerin mevcut hizmet binası fiziki koşulları itibariyle gümrük hizmetinin amaç ve gereklerini tam olarak karşılamadığından, organize sanayi bölgelerine ve havalimanına yakın konumda olan Yeşilyurt İlçesi İkizce Köyü sınırları içerisinde 17575,54 metrekarelik arsanın, hazineden Bakanlığımıza tahsisi yapılarak, Haziran 2016 da hizmet binası yapımına başlanmıştır. Öngörülen bitim süresi Mart 2018’dir.

Bölge Müdürlüğümüz bağlantıları Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ ve Sivas Gümrük Müdürlüklerimizden 2016 yılında 426 Milyon Dolar ihracat ve 274,5 Milyon Dolar İthalat işlemi gerçekleştirilmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı % 100′ ün üzerinde gerçekleşmiştir.

Kaçakçılıkla mücadele en fazla önem verdiğimiz faaliyetlerimizden biridir. Bu alanda alınabilecek tüm tedbirleri alıyoruz. Bu bağlamda 2016 yılında 29 olayda 804.750 TL kaçak yakalama olayı gerçekleşmiştir.

Bakanlığımızın tüm iş ve işlemlerinin standardize edilmesi, şeffaflık ve takip edilebilirliğinin sağlanması, coğrafi kısıtları ortadan kaldırarak farklı yerlerdeki ihalelere internet üzerinden teklif verilmesini sağlamak, ihalelere katılımı ve dolayısıyla rekabeti artırmak, eşyanın tasfiyesini hızlandırmak amacıyla e-ihale uygulamasına geçilmiştir. 2016 yılında 60 araç 63 eşya satışı olmak üzere 1.537.086,18 TL satış hasılatı gerçekleştirilmiştir.”

VALİ TOPRAK’I ZİYARET ETTİLER

26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeni ile Fırat Gümrük Bölge Müdürü Havva Eksilmez ve Müdürlük personeli Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti. 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeni ile Fırat Gümrük Bölge Müdürü Havva Eksilmez ve Müdürlük personeli Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Bölge Müdürü Eksilmez 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nün her yıl ayrı bir tema ile kutlandığını ifade ederek bu yıl ki temalarının “Etkin sınır Yönetimi için Veri Analizi” olduğunu söyledi.Bu yılki tema hakkında açıklamalarda bulunan Bölge Müdürü Eksilmez, “Hem bu konuya dikkat çekmek hem de 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nü kutlamak adına ilk olarak zatıâlinizi Malatya’da bulunan tüm bağlı Müdürlüklerimizle ve personelimizle birlikte ziyaret ederek kutlamalarımıza başladık.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tertiplenen 26 Ocak Dünya Gümrük Günü programının açılışını Sayın Başbakan’ımız Binali Yıldırım’ın yapacak ve programa katılacak olmamız münasebeti ile kutlamalarımıza bu günden başladık.” diyerek kabullerinden dolayı Vali Toprak’a teşekkür etti.

Vali Toprak’ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Bölge Müdürü Eksilmez’ in nezdinde tüm gümrük çalışanlarının 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nü kutladı.

Vali Toprak, ‘Bir ülkenin hükümranlık hakkının göstergesi gümrüklerdir. Gümrükler bir ülkenin milli egemenlik olarak sınırlarının çizildiği bir nokta da diğer ülkelerle olan temasının karada sağlandığı noktalardır. Gümrüklerin ülkemizin bağımsızlığı ve hükümranlığı noktasında önemi var.

O noktalar ülkemizin adeta dışarıya açılan penceresi olduğuna göre, dışarıdan da ülkemize girişler olduğuna göre ülkemizin ekonomik değer artışının, ihracat ve ithalata konu olan ticari malların, hizmetlerin veya insanların geçişinin en önemli noktasıdır. Dolayısı ile o noktaların başta sınır güvenliğinin ve yönetiminin sağlanması gerekiyor. O güvenlik içerisinde küresel bir dünyada, evrensel bir dünyada kendi ülkemizde dâhil olmak üzere mal ve hizmetlerin seyrüseferinin konulan kurallar dâhilinde iyi bir şekilde işletilmesi gerekiyor, Gümrük İdaresi’ de bunun için var.Ülke içerisindeki ticaret kadar yurt dışı ile yaptığımız mal ve hizmet alımı, ithalat ve ihracatı da, dış alım ve satımda o anlamda önemli.” diyerek sadece karadan değil, hava ve deniz ulaşımı yönünden de etkin gümrük uygulamalarının önemine değindi. Gümrük mevzuatı ve personeli sayesinde bu işlemler resmi yönden kolaylaştırılırken diğer taraftan da kuralsız, izinsiz ve kaçak giriş çıkışların kontrol altına alındığı ve bunda da önemli mesafeler kaydedildiğini söyledi.

Vali Toprak, Mal ve hizmetler ile birlikte insan kaçakçılığı da dâhil olmak kuralsız, izinsiz ve kaçak giriş çıkışların Gümrük İdaresinin almış olduğu etkin sınır yönetimi ve tedbirleri sayesinde ülkenin milli ekonomisine olan zararlarının önemli ölçüde bertaraf edildiği ve kontrol altına alındığını memnuniyetle gözlemlediğini ifade ederken yasa dışı giriş çıkışları yakalama miktarının ve endeksinin Gümrük İdarelerinin başarı göstergesi olduğunu söyledi.Ülkemizin gerekli tedbirleri almada olumsuz arazi yapısı olması dolayısı ile güvenlik birimleri ile Gümrük İdaresinin ortaklaşa tedbirler aldığını, başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bağlı merkez yönetim birimleri, bölge müdürlükleri, taşra teşkilatı personelinin dikkati, özeni ve sorumluluk yükümlülüklerinin idraki ve uygulaması ile birlikte alınacak mesafenin daha da ileri götürüleceğini, Bölge Müdürlüğünün görevini layığı ile yaptığını belirtti. 2018 yılında inşaatı tamamlanacak olan Bölge Müdürlüğü hizmet Binasının hizmete girmesi ile hem çalışma ortamı olarak hem de verilen hizmetler olarak daha koordineli ve daha iyi bir ortamdaki noktaya taşınmış olarak ulvi bir görevi yerine getiren Gümrük personeline çalışmalarında başarılar diledi.

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