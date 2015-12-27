‘Kaçırdı, Tecavüz Etti’

Polise başvuran genç kadın, kaçırıldıktan sonra tecavüze uğradığını, kocasının tutulduğu eve gelerek kendisini kurtardığını anlattı ve şikayetçi oldu.

Sabah saatlerinde Beydağı Polis Merkezine başvuran 30 yaşındaki A.G. adlı kadın, M.M. adlı şahsın kendisini yaklaşık 20 gün önce kaçırdığını ve bu süre boyunca Saray Mahallesi Ömer Efendi Sokağındaki bir evde zorla tutup tecavüz ettiğini, bir fırsatını bularak kocası 32 yaşındaki H.G.ye tanımadığı bir şahısla haber gönderdiğini, kocasının tutulduğu eve gelip, kapıyı kırarak kendisini kurtardığını anlattı. Polis bu şikayet üzerine M.M. adlı şahsı aramaya başladı.

Öte yandan Battalgazi Alacakapı Mahallesindeki bir evde meydana gelen olayla ilgili ifadesi alınan 30 yaşındaki K.B. adlı kadın, 32 yaşındaki eşi A.B.nin yaklaşık 6 aydır kendisini sürekli olarak ölümle tehdit edip, evden kovduğunu, son olarak tartıştıkları sırada bıçakla üzerine yürüdüğünü, oturma odasına kaçtığını ve kapıyı kilitleyerek polisi aradığını bildirdi ve şikayetçi oldu. Yaralamaya Teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınan A.B. serbest bırakıldı.