‘Kaçırdı, Tecavüz Etti’
Polise başvuran genç kadın, kaçırıldıktan sonra tecavüze uğradığını, kocasının tutulduğu eve gelerek kendisini kurtardığını anlattı ve şikayetçi oldu.
Sabah saatlerinde Beydağı Polis Merkezine başvuran 30 yaşındaki A.G. adlı kadın, M.M. adlı şahsın kendisini yaklaşık 20 gün önce kaçırdığını ve bu süre boyunca Saray Mahallesi Ömer Efendi Sokağındaki bir evde zorla tutup tecavüz ettiğini, bir fırsatını bularak kocası 32 yaşındaki H.G.ye tanımadığı bir şahısla haber gönderdiğini, kocasının tutulduğu eve gelip, kapıyı kırarak kendisini kurtardığını anlattı. Polis bu şikayet üzerine M.M. adlı şahsı aramaya başladı.
Öte yandan Battalgazi Alacakapı Mahallesindeki bir evde meydana gelen olayla ilgili ifadesi alınan 30 yaşındaki K.B. adlı kadın, 32 yaşındaki eşi A.B.nin yaklaşık 6 aydır kendisini sürekli olarak ölümle tehdit edip, evden kovduğunu, son olarak tartıştıkları sırada bıçakla üzerine yürüdüğünü, oturma odasına kaçtığını ve kapıyı kilitleyerek polisi aradığını bildirdi ve şikayetçi oldu. Yaralamaya Teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınan A.B. serbest bırakıldı.