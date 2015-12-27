Kaddafi’den Geri Adım

BM Güvenlik Konseyi’nin, Libyaya uluslararası askeri müdahale yapılmasına yeşil ışık yakan bir tasarıyı kabul etmesinin ardından nefesler tutuldu. ABD operasyon için en erken Pazar gününü işaret ederken, İngiliz savaş uçaklarının Libya yakınlarındaki NATO üslerine doğru yola çıkmak üzere olduğu açıklandı. Bu gelişmeler karşısında Libya Dışişleri Bakanı tüm askeri operasyonların durdurulduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyide kabul edilen, Libya’nın hava sahasının kapatılması kararı sonrasında operasyon için hazırlıklar başladı.

Fransadan operasyonun kısa sürede başlayacağı yolunda bir açıklama geldi. Fransa Hükümet Sözcüsü Francois Baroin, Libyaya hava saldırılarının önümüzdeki saatlerde” başlayabileceğini ve ülkesinin de operasyona katılacağını açıkladı.

Kararın çıkmasından sonra NATOya bağlı 28 ülkenin temsilcileri bugün toplanıyor. Adını açıklamak istemeyen bir diplomat, üye ülkelerin temsilcilerinin, karar çerçevesinde örgütün nasıl bir tavır takınacağını görüşeceklerini bildirdi.

KADDAFİ’DEN GERİ ADIM!

Libya Dışişleri Bakanı Musa Kusa, derhal

ateşkes ilan ederek, her türlü askeri operasyonu durdurma kararı aldıklarını belirtti.

Kusa, düzenlediği basın toplantısında, kararın, BMnin Libya hava sahasında uçuşa yasak bölge ilan etmesinin ardından sivilleri korumak amacıyla

alındığını açıkladı.

Libyalı Bakan, sivillerin korunmasına büyük önem verdiklerini söyleyerek, Libyanın ayrıca ülkedeki tüm yabancıları ve yabancı yatırımlarını koruyacağını

belirtti.

AB KARARI HEMEN UYGULAMAYA HAZIR

Yayımladıkları yazılı açıklamada, BM kararını memnuniyet ile karşıladıklarını bildiren Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Herman Van Rompuy ile AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, AB’nin, kendi imkanları dahilinde, kararın içeriğini “hemen uygulamaya” koymaya hazır olduğunu kaydetti.

OBAMA: KARARA HEMEN UYULSUN

ABD Başkanı Barack Obama, dün akşam Fransız mevkidaşı Nicolas Sarkozy ve İngiliz Başbakanı David Cameron ile Libya’ya ilişkin bir strateji konusunda karar kılmak için ayrı ayrı telefonda görüştü. Obama, yaptığı yazılı açıklamada, Sarkozy ve Cameron’un Libya rejiminin BM Güvenlik Konseyi’nin kararının içeriğine hemen uyması, sivil halka karşı şiddetin son bulması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Açıklamada ayrıca, üç liderin, Arap liderler ve diğer uluslararası ortaklarıyla Libya konusunda birlikte çalışmaya devam edeceği konusunda da hemfikir olduklarını vurgulandı.

ABD’Lİ SENATÖRLER: HEMEN UYGULANSIN

ABD’de önemli nüfusa sahip olan 3 senatör, yayımladıkları ortak yazılı açıklamada, BM kararının “bir an önce uygulamaya” konulmasını istedi. Cumhuriyetçi John McCain, Bağımsız Joe Lieberman ve Demokrat John Kerry, Obama yönetimini ve BM’yi Libya ile ilgili bu kararlı inisiyatifinden dolayı kutladı ve Libya hava sahasında uçuşa yasak bölge oluşturulmasına ve Libyalı sivilleri Kaddafi birliklerinin saldırılarına karşı korumaya yönelik önemlerin bir an önce alınmasını istedi

LONDRA: AMAÇ KAN DÖKÜLMESİNİ ENGELLEMEK

İngiliz Dışişleri Bakanı William Hague ise BM kararının “Libya’da daha fazla kan dökülmesini önlemek” amacıyla alındığını belirtti.

KANADA UÇAK YOLLAMAYA HAZIR

Kanada hükümeti, Libya rejimine karşı yaptırım öngören BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde, bu ülkeye 6 avcı uçağı yollamaya hazır olduğunu belirtti.

Norveç de gerçekleştirilecek bir hava operasyonuna katılacağını açıklarken, Danimarka da F-16 uçaklarıyla operasyona katkıda bulunacağını açıkladı.

AVUSTRALYA: UMARIZ GEÇ DEĞİLDİR

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi’nin kararının “çok geç” alınmış bir karar olmadığını umduğunu ifade etti. Avustralya Dışişleri Bakanı Kevin Rudd, “Umarız ki BM’nin kararı Libya halkı için ‘çok geç’ alınmış bir karar değildir” dedi.

ALMANYA KATILMAYACAK

Almanyadan ise operasyona katılmama kararı geldi.Karar tasarısının gerekirse Libya lideri Muammer Kaddafi’ye bağlı askeri birliklere karşı güç kullanılmasını öngören kısmına katılmadıklarını belirten Alman Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, yayımladığı yazılı açıklamada, “Askeri müdahale açısından risk ve tehlikeler görüyoruz” ifadesini kullandı.

Westerwelle, “Alman ordusunun Libya’ya karşı düzenlenecek herhangi bir muhtemel askeri müdahaleye katılmayacağının” altını çizdi.

SEYFÜLİSLAM KADDAFİ MEYDAN OKUDU

Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, Libya’nın BM Güvenlik Konseyi’nin, Libya üzerinde uçuşa yasak bölge uygulanmasına yetki veren kararının ardından yaptığı açıklamada,

ülkesinin BM kararından korkmadığını söyledi.

Al Arabiya televizyonunun bugünkü haberinde, Seyfülislam’ın açıklamasından alıntı yapıldı, ancak konuşmanın nerede ve ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Libya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda, Libya’ya yönelik bir askeri müdahaleye karşı, derhal Libya sınırları dışını da içine alacak şekilde misillemede bulunulacağı bildiriliyor.

BİNGAZİ’DE SEVİNÇ

Libya’nın Bingazi kentinde, BM Güvenlik Konseyi’nin Libya’da sivilleri koruma amacıyla kabul ettiği karar tasarısını kabul etmesiyle kenti kontrol eden muhaliflerin sevinçten havaya ateş ettikleri bildirildi. Karardan memnun olan Libyalıların arabalarında klakson çaldıkları,”Kaddafi Bingazi seni sevmiyor” şeklinde pankartlar açtıkları belirtildi.

KARAR NE GETİRİYOR?

BM Güvenlik Konseyi’nin, Libya’da sivilleri koruma amacıyla kabul ettiği karar tasarısı uçuşa yasak bölge oluşturulmasına yetki veriyor, Libya’da derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulunuyor, rejime yönelik yaptırımların daha da sıkılaştırılmasını ve genişletilmesini, hatta gerekirse Libya lideri Muammer Kaddafi’ye bağlı askeri birliklere karşı askeri güç kullanılmasını öngörüyor.