Kadın Çorabında Kaçak Sigara

Malatya’da yol kontrolü yapan jandarma ekipleri kadın çorabı ve cips paketleri içerisine gizlenmiş çok sayıda kaçak sigara ele geçirdi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, adli ve önleyici faaliyetler neticesinde yol kontrollerinin yapıldığı, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcuya ait valiz içerisinde kadın çorabı ve cips paketleri içerisine gizlenmiş 2 bin 450 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği belirtildi. Yapılan denetimlerde ayrıca 253 kök kenevir bitkisi de ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi. 1 adet ruhsatsız av tüfeğinin de ele geçirildiği uygulamalarda toplam 22 bin 136 kişinin sorgulandığı açıklandı.

Yapılan sorgulama neticesinde 85 aranan şüpheli yakalanırken, Jandarma trafik timleri tarafından yapılan denetimlerde de 7 bin 172 aracın kontrolden geçirildiği belirtildi. Trafik kontrolleri sırasında kurallara uymayan 257 araç sürücüsüne ceza kesilirken 120 araç ise trafikten men edildi.

iha