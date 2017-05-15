Kadın Esnaf, Muhtar ve Memurlara Ziyaret

Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç’in eşi Ayşe Emeç, ilçede görev yapan kadın memurlarla, kadın muhtar ve esnafları ziyaret etti.

Emeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının esnaflarla ilçede görev yapan memurların kaynaşmasını ve esnafın işleri ile ilgili taleplerini kendilerinden dinlemek olduğunu ifade etti.

Sorunlara çözüm üretmenin her zaman ilk hedefleri olduğunu anlatan Emeç, bu tür ziyaretlerin devam edeceğini ifade etti.

Esnaf ve muhtarlar da yapılan ziyaretten dolayı teşekkür ettiler.

AA