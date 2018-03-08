“Kadın Esnaf Yüzde 50 Arttı”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bakanlıkta düzenlenen “Kadın Girişimciler ve Türkiye’de Kadın Hakları Paneli”ne katıldı.

Burada konuşan Bakan Tüfenkci, Türk kadınının tarih boyunca üstlendiği rolle toplumsal başarının mimarı olduğunu belirterek, Anadolu’da kadınların toplumsal yaşamın, ekonominin, kültürün inşasında aktif rol oynadığını ifade etti.

Ahilik teşkilatında yer alan kadınların “Bacıyan-ı Rum” ismi altında örgütlendiklerini anımsatan Bakan Tüfenkci, “Milli Mücadele zamanında yurt savunmasında kadınlarımız büyük azim ve çaba göstermiştir. “Şimdi ordumuz, Mehmetçik’imiz Afrin’de teröristlerle mücadele ediyor. Sivillere karşı son derece hassasiyet gösterilen bir operasyon gerçekleştiriliyor. Bu kahraman askerleri, Mehmetçik’imizi yetiştiren de kahraman Türk kadınlarıdır” dedi.

267 BİN 586 KAYITLI KADIN ESNAF VAR

Bakan Tüfenkci, kadınların, hayatın her alanında aktif yer almasını arzu ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Ülkemizde 267 bin 586 kayıtlı kadın esnafımız bulunuyor. Kayıtlı esnafın yüzde 16’sını kadınlar oluşturuyor. Kadın esnafımızla ilgili Bakanlığımız bünyesinde 4 yıl önce yapılan çalışmada bu oran yüzde 9,8 idi. Kadın esnafımızın oranı 4 yılda yüzde 50’den fazla artış gösterdi. 36 şehrimizin bu ortalamanın üzerinde, 12 şehrimizin ise Türkiye ortalaması seviyesinde olduğunu görüyoruz. İllerde kadın esnafın nüfusa göre dağılımına baktığımızda Uşak, Çanakkale ve Balıkesir’in yaklaşık yüzde 23 ile en yüksek paya sahip olduğunu görüyoruz. Kadın esnaf ve girişimcilerin sayısının artması için her türlü desteğe hazırız.”

KADIN KOOPERATİFLERİ 163’E ULAŞTI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak, kadınların sahip olduğu potansiyeli ekonomik ve sosyal yaşamda harekete geçirmek amacıyla ortakları kadınlardan oluşan “Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” örnek ana sözleşmesini hazırlayarak uygulamaya koyduklarını belirtti.

Bakan Tüfenkci, ortakları kadınlardan oluşan kooperatiflerin sayısının 163’e ulaştığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Söz konusu kooperatifler, kadınların ürettiği geleneksel gıda ürünleriyle giyim, süs eşyası, takı ve hediyelik eşyaların pazarlanması, turizm bölgelerinde yöresel yemeklerin sunumun yapıldığı lokantaların işletilmesi gibi pek çok konuda Türkiye’nin her bölgesinde başarılı uygulama örnekleri sergiliyorlar. Bu kooperatifler, kadınların rekabet gücünü yükseltiyor, kadınlara ekonomik aktivitelere katılma ve etkileme fırsatları sunuyor. Kooperatifler kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel durumlarının iyileştirilmesine katkı sağlıyor.”

HER ODANIN, BORSANIN YÖNETİMİNDE KADIN GİRİŞİMCİLER OLMALI

Tüfenkci, kadınlara fırsat eşitliği sağlamak, iş dünyasında ve istedikleri her alanda daha başarılı olacakları bir ortam oluşturmak için desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Kadınların, oda ve borsaların yönetiminde daha fazla söz sahibi olması gerektiğini belirten Bakan Tüfenkci, “Mutlaka her odanın, borsanın yönetiminde kadın girişimcilerimiz yer almalıdır ancak bu bir mücadele ve emek gerektirir. Çalışmalarında bir engel, bir ayrımcılık varsa bunları ortadan kaldırabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci, başarılı kadın girişimcilere plaket verdi.

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