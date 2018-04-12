Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisinin kadınların hayal dünyalarını geliştirip edebiyata olan ilgilerini artırmak ve kitap yazmaya teşvik etmek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlediği ‘Kadın Yazarlardan Hikâyeler Yarışması’ ödül töreni ile Yazar-Psikolog Saliha Erdim’in konuşmacı olarak katıldığı “Kadın İnsanlığın Anasıdır” başlıklı konferans yoğun ilgi altında gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk ile çok sayıda bayanın katılımıyla Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül töreni ve konferans öncesinde Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisinin faaliyetlerini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Kadın Meclisi Başkanı Züleyha Türksoy, 1.5 yıllık dönemde yapmış oldukları faaliyetler hakkında davetlilere bilgiler sunarken, bu yıl ikincisi düzenledikleri ‘Kadın Yazarlardan Hikâyeler Yarışması’ sonunda dereceye giren kadın yazarları tebrik etti. Kadın Meclisi Başkanı Türksoy ayrıca geçen yıl olduğu gibi bu yılda kendilerine kırmayarak Malatya’ya gelip “Kadın İnsanlığın Anasıdır” başlıklı konferans düzenleyen Yazar- Psikolog Saliha Erdim’e teşekkürlerini sundu.

BAYANLAR ‘KADIN İNSANLIĞIN ANASIDIR” KONFERANSINA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Yeşilyurt Belediyesi Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi davetlisi olarak geldiği Malatya’da “Kadın İnsanlığın Anasıdır” başlıklı konferans düzenleyen Yazar- Psikolog Saliha Erdim, İslam dini ve toplumsal hayatta kadının rolü ve yeri hakkında düşüncelerini paylaştı.

Bayanların yoğun ilgi gösterdikleri konferansta kadınların dini, milli ve insani sorumlulukları olduğunu hatırlatan Saliha Erdim, “Annelik kavramı çok anlamlı ve değerlidir, çocuklarımızı vatana, millete ve dinine bağlı bireyler olarak yetiştirmek için bütün hayatından vazgeçen kadınların toplumdaki yeri çok anlamlıdır. Kadınlarımızın kariyer planlamalarını erteleyerek çocuklarını en güzel şekilde geleceğe hazırlamaları doğru bir yaklaşım şeklidir. Aile ortamında veya toplumsal yaşamda eşlerin birbirlerine karşı sevgi ve saygı içerisinde olmaları, çocuklarından sevgilerini eksik etmemeleri çok önemlidir. Anne ve babanın hem birbirine karşı saygısı ve sevgisi hem de aile ortamına yansıttıkları sevgi ve saygıları çocuklarımızı olumlu yönde etkilemektedir. Anne ve babadan sevgi gören çocuklar özgüveni yüksek, başarılı ve daha güçlü bireyler olurlar, sevgimizi çocuklarımızdan esirgemeyelim” diye konuştu.

Konferansın sonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat, Yazar Saliha Erdim’e günün anısına ‘ eliv-vav’ tablosu, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk ise kayısı paketi hediye etti.

“2.KADIN YAZARLARDAN HİKÂYELER’ YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ DAĞITILDI

17 kadın yazarın katılımıyla gerçekleştirilen 2.Kadın Yazarlardan Hikâyeler Yarışmasında dereceye girenler açıklandı ve ödüller dağıtıldı.

Nilüfer Zontul Aktaş, Nurgül Bektaş Yakın, Naci Eroğlu, Adem Katık ve Necati Çobanoğlu’ndan oluşan jüri heyetinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda birinciliği ‘Ana’ isimli hikâyesiyle Şükran Sulubay elde ederken, ikinciliği 79 puanla ‘Fiğel’ isimli hikâyesiyle Prof. Dr. Göknur Aktay, üçüncülüğü ise ‘Köy Türküsü’ isimli hikâyesiyle Gül Murat elde etti. Mansiyon ödülü ise ‘Su Gibi’ isimli hikâyesiyle Zehra Ergen’e verildi. Yarışma sonunda dereceye girenlere toplam 3 bin 750 TL.para ödülü takdim edildi.

“YAZI YAZMAM İÇİN TEŞVİK EDEN EŞİME TEŞEKKÜRLER”

Yarışmada birinciliği elde eden İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Şükran Sulubay, kendisini yazı yazmaya teşvik eden ve birincilik ödülünü kazandıran ‘Ana’ isimli hikâyenin yazım sürecinde desteklerini esirgemeyen eşine teşekkür etti.

“GENÇLERE ÖRNEK OLMAK İÇİN YARIŞMAYA KATILDIM”

‘Fiğel’ isimli hikâyesiyle ikinci olan İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Göknur Aktay ise, gençlere örnek olmak amacıyla yarışmaya katıldığını ve aldığı ödülden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

“BU ÖDÜL YENİ HİKÂYELER İÇİN BENİ MOTİVE EDECEK”

‘Su Gibi’ isimli hikâyesiyle mansiyon ödülüne layık görülen Zehra Ergen’de, yıllardır yazılar yazdığını ancak ilk kez bir yarışmaya katıldığını ve aldığı ödülün kendisini yeni hikâyeler yazma konusunda motive edeceğini söyledi.

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