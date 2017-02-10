Kadın Temsilci Görevi Devraldı

Sutopu Malatya İl Temsilciliği görevine atanan Şule Öner Gürsoy, görevini devraldı. Gürsoy, devraldığı bayrağı daha yukarılara çıkarmak için çalışacağını ifade etti.

2011 yılından buyana Sutopu Malatya İl Temsilciliği görevini sürdüren Vahap Karaaslan, Sutopu Federasyonu Alt Yapı Koordinasyon Kurulu Üyeliği’ne atandı. Karaaslan’dan boşalan il temsilciği görevine ise sutopu branşıyla yakından ilgilenen ve önemli çalışmalarda bulunan Şule Öner Gürsoy getirildi.

Karaaslan, görevi Gürsoy’a devrederken, “2011 yılından günümüze kadar yürütmüş olduğum Sutopu Malatya İl Temsilciği görevini büyük bir onurla Şule Öner Gürsoy hanımefendiye devretmiş bulunmaktayım. Çalışmalarında her zaman yanında bulunacağımı ifade ederek, görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sutopu Malatya İl Temsilcisi Şule Öner Gürsoy ise Sutopu Federasyonu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, “Vahap hocamızdan devraldığım bu bayrağı daha ilerilere taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yapacağımız çalışmalarla, Malatya’yı sutopu branşında daha ilerilere taşıyacağız” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi