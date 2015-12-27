“Kadın Üyeniz Yok ki!..”

Malatya İl Genel Meclisi toplantısında Kadın Hakları ve Eşitlik Komisyonu‘nun daha faal olması istendi.

İl Genel Meclisi Şubat dönemi toplantılarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi Salonu’nda, Naci Şavata’nın başkanlığında düzenlenen İl Genel Meclisi toplantısında gündem gereği, Yeşilyurt İlçesi Aşağı köy isminin İl İdaresi tarafından Aydın olarak değiştirilmesi talebinin komisyon tarafından ilgili köy halkı ile görüşüldüğü ve köy halkının istememesi üzerine Aydın olarak değiştirilmesine olumsuz rapor verildiği dile getirildi.

Daha sonra gündeme alınan Pütürge ilçesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinden 3 kişinin istifa etmesi nedeniyle yerine getirileceklerin isimleri komisyonda değerlendirilmek üzere havale edildi.

İl Genel Meclisi ‘nin 2011 yılı Haziran ve Temmuz aylarında alınan kararların uygulanıp uygulanmadığına ilişkin komisyon incelemesi yapılması, Bulutlu Köyü içme suyu sıkıntısının giderilmesi, Hekimhan İlçesi Söğüt Köyü okulu yanındaki fosseptik çukurunun koku yaymasından en az 400 metre ileri alınması, Battalgazi İlçesi Alişar Köyü’nde sulama kanallarının betona dönüştürülmesi teklifleri de ilgili komisyonlarda görüşülmek üzere havale edildi.

Ayrıca, İl Genel Meclisi Kadın Hakları ve Eşitlik Komisyonu‘nun daha faal olması istendi.

Genel Meclisi Başkanı Naci Şavata, geçtiğimiz günlerde Öğretmenevi’nde kadınlarla ilgili düzenlenen toplantıda, İl Genel Meclisi Kadın Hakları ve Eşitlik Komisyonu‘ndan kimsenin olmadığını, sorduğunda, bu komisyonda kadın üye olmamasından davet edilmediklerini öğrendiğini ifade edip, bundan böyle İl Genel Meclisi Kadın Hakları ve Eşitlik Komisyonu‘nun daha aktif çalışıp, kadın sivil toplum örgütleri ile temas kurarak, faaliyetlerin iyi takip edilmesi ve faal olunması gerektiğini kaydetti.