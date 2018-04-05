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Malatya Haber -

Kadın Vali Trump’a Karşı Çıktı

Kadın Vali Trump’a Karşı Çıktı
  • 06.04.2018
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına askeri birlikler konuşlandırılmasını öngören kararnameyi imzalamasına Oregon eyaleti Valisi Kate Brown karşı çıktı.

ABD’nin Oregon eyaleti Valisi Kate Brown, Donald Trump’ın Ulusal Muhafız birliklerini ABD’nin Meksika sınırına gönderilmesi talebini kesinlikle reddedeceğini açıkladı. “Oregon Muhafız Komutanı olarak, Trump’ın sınırlarımızı militarize etme planından derinden rahatsızlık duyuyorum” diyen Brown, “Oregon’daki güvenlik güçlerini Washington’daki Trump’ın sıkıntıları için kullanılmasına asla izin verme niyetim yok” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, dün ABD-Meksika sınırına “yasadışı göç faaliyetlerinin artmasını” durdurmak için Ulusal Muhafız birliklerinin sınır bölgelerine gönderilmesini öngören bir kararname imzalamıştı.

Washington, iha

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