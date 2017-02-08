Kadın Yazarlar Hikaye Yarışması

Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel ödüllü “ Kadın Yazarlardan Hikayeler” yarışması düzenlenecek.

Toplumdaki okuma ve araştırma alışkanlığını artırmak adına farkındalık oluşturacak projeler uygulayıp, eğitime katkı sağlayacak yatırımlara ayrıcalık tanıyan Yeşilyurt Belediyesi, sadece kadın yazarların öyküleriyle katılabilecekleri “ Kadın Yazarlardan Hikayeler” başlığı altında yarışma düzenleyecek.

HEDEF; KADIN YAZARLARIN EDEBİYATA OLAN İLGİSİNİ ARTIRMAK

Faaliyete geçtiği günden itibaren her yaştan vatandaşın faydalandığı sosyal, kültürel ve eğitim çalışmalarına ağırlık veren Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesindeki Kadın Meclisinin katkı sağladığı yarışma, kadınların yazmaya ve edebiyata ilgisini artırmak, teşvik etmek ve edebiyata kadın yazarların katılımını sağlamayı hedefliyor.

Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, yarışmaya katılmak isteyen 18 yaşından büyük kadın yazarların tüm dünyada ‘ Dünya Kadınlar Günü’ olarak kutlanan 8 Mart 2017 tarihine kadar Yeşilyurt Kent Konseyine kaleme aldıkları öykülerini iletebileceklerini açıkladı.

SON BAŞVURU TARİHİ: 8 MART 2017

Yarışmanın detaylarıyla ilgili bilgiler veren Çobanoğlu, “ Kültürel, sosyal ve eğitim faaliyetlerine ayrı bir önem veren Yeşilyurt Belediyemiz tarafından tarafından başlatılıp Kent Konseyi olarak destek verdiğimiz “Kadın Yazarlardan Hikayeler” yarışmasıyla kadınlarımızı edebiyata ilgilerini artırmak ve kaleme aldıkları öykü ve hikayelerini kent sakinleriyle buluşturmayı amaçlıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel olarak hazırlanan yarışmaya katılmak isteyen hemşerilerimizin hikayelerini en geç 8 Mart 2017 Çarşamba gününe kadar Yeşilyurt Kent Konseyine iletmeleri gerekmektedir. Hikâyelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve ödül almamış olması gereklidir. Hikayelerde konu sınırlaması olmayacaktır. Her kadın yazarımız beş sayfayı geçmeyen tek bir hikâye ile yarışmaya katılabilir. Yarışmaya katılan hikâyeler telif ücreti ödenmeden Yeşilyurt Belediyesi veya Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından yayımlanma hakkına sahiptir. Yarışma sonunda dereceye girecek olan kadın yazarlarımıza düzenlenecek törenle ödüllerini takdim edeceğiz.” dedi.

Çobanoğlu, yarışmalar sonucunda dereceye girecek olan ilk kadın yazara 1.000 TL, ikinci yazara 750 TL., üçüncü yazara ise 500 TL. para ödülünün yanı sıra çeşitli hediyelerin verileceğini sözlerine ekledi.

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