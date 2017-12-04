Kadına Şiddete Tepki

Malatya Akleden Kalp Derneği tarafından düzenlenen basın açıklaması ile kadınlara yönelik yapılan şiddete tepki gösterildi.

Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle yapılan basın açıklamasında bildiriyi okuyan Akleden Kalp Derneği Kadın Kolları Başkanı Tuğba Adıyaman şiddet hareketlerinin temelinde cehalet olduğunu söyledi. Cehaletten kaynaklanan tüm zulüm ve şiddet eylemlerine ‘Hayır’ dediklerini belirten Tuğba Adıyaman, “Modernlik, şiddeti bir yaşam tarzı haline getirdiği ve şiddet dilinin her platformda kullanıldığını bundan dolayı da maalesef şiddetin meşru bir zemine kaydığının da altını çizmek istiyoruz. Şiddet kime ve kimden olursa olsun insanlık suçudur kabul edilemez ve asla hiçbir geçerli sebebi yoktur. Sebebi olmaz ve olmamalıdır. Başta kadına karşı şiddet olmak üzere kategorik olarak şiddete yönelik tüm eylemleri kınıyoruz. Erkeğin kadına, kadının kadına, kadının erkeğe ve özellikle son zamanlarda artan çocuklara yönelik ve hayvanlara yönelik tüm fiziki şiddet eylemlerini de kınıyoruz. Biz Akleden Kalp Derneği olarak kadına yönelik şiddeti tabii ki en üst seviyede kınadığımızı belirtmek isteriz ancak kadına yönelik şiddeti ön saflara çekip toplumsal bir yara haline gelen diğer şiddet vakalarının da unutulmaması ve gündemde kalmasını tüm şiddet söylem ve eylemlerinin aynı kategoride değerlendirilmesinin aynı hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Şiddet dilinin bu kadar kabul görür bir hal almasının gelecek için endişe oluşturduğunu ifade eden Adıyaman, “Cehaletten kaynaklanan şiddetin ortadan kalkması için vahyin emrettiği sorumluluk bilincinin yayılması gerektiğine inanıyoruz. Kur’an’ın ‘Bak’ dediği yerden baktığımızda sosyal, siyasal, ailevi tüm ilişkilerde erkeğin kadına veya kadının erkeğe tercih edilmediği tüm ilişki seviyesinin sorumlulukları kadar emekleri kadar değer ve kıymet görecekleri ve gördükleri aşikardır. Kur’an’ın ayetleri ve Allah Resulü’nün pratikliği ile vahyin biz insanlara öğrettiği toplumsal ve ailevi ilişkilerde ne erkek egemen bir yaklaşım ne de kadın egemen bir yaklaşımın ön görmediğini vurgulamak isteriz. Adalet duygusunun öncü olduğu, Allah’a, dolayısıyla çevremize karşı saygı ve sorumluluk bilinciyle hareket eden bir toplumun inşası ile şiddetin her türlüsünden kurtulacağınızı belirtmek istiyoruz” diye konuştu.

iha