Kadına Silahlı Saldırı

Kanalboyu Erenler 1. sokakta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı’nın, “çürük” olduğu gerekçesiyle boşalttığı ve yenisi yapılmak üzere yıkılan binasının bulunduğu sokakta gece bir kadın tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, Salı gecesi saat 23.45 sıralarında meydana geldi. 55 yaşlarındaki R.B. adlı kadının, iki kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandığı bildirildi. Yaralı kadın olay yerine giden 112 Ambulansı tarafından hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili oldukları öne sürülen ve Fırat Mahallesi yönüne doğru kaçtıkları belirtilen 20-25 yaşlarındaki iki şahsı bir süre sonra Çöşnük Mahallesi’ndeki bir evde yakaladı. Adlarının Mehmet Ali A. ve Dursun B. olduğu öğrenilen iki şahıs gözaltına alındı.