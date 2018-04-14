Kadınlar Açtı Erkekler Gezdi

Battalgazi Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi Tahtalı Hamam, Hamam Müzesi olarak Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’ın katılımı ile vatandaşların hizmetine açıldı.

Battalgazi Belediyesi Tahtalı Hamam Müzesi, Büyük Mustafa Paşa Mahallesi’nde vatandaşların hizmetine sunuldu. Tahtalı Hamam Müzesi’nin açılışına, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, AKP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, AKP Yeşilyurt Merkez İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Battalgazi Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisi ile başlayan açılışta konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi eserlerin yüzde 90’ının ayağa kaldırıldığını ifade ederek, “Bugün Battalgazi’de kendi haline terk edilmiş eserlerin yüzde dosanı ayağa kaldırılmıştır. Şuanda açılışını yapmakta olduğumuz Tahtalı Minare Hamamı da 18. yüzyıllarında sonunda Osmanlı’nın son dönem eserlerinden biridir. Diğer bir taraftan ise şehir merkezimizde Milli Savunma Bakanlığı’nın elinde olan ve daha sonra bize devri olan Askeri kışlanın da şuan restorasyon işlemleri gerçekleştiriliyor. Oranın kent müzesi yapılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Kent Müzesi yapılmadan önceki durumdaki hadise de o binanın başlı başına kendisinin bir müze olduğu, şuan ki tabloda görülmektedir. Tahtalı Hamam’ın kendi haline terk edilmiş olması ve kişisel tapuların varislere intikali ve kırka yakın varislerin olması buranın kamulaştırılması noktasında bizlere zorluk çıkarttı. 2014 yılında göreve geldiğimde ilk talimatım buranın kamulaştırılması olmuştu. 2014 yılında buranın kamulaştırılması Belediyemiz tarafından gerçekleştirilerek, restorasyon çalışmaları başlamıştır. Bugün açılışını yapacağımız hamamımız, hamam işleviyle değil de, o dönemde yaşanılan yaşantıların müze vari bir yapıyla vatandaşımıza hizmet noktası bir çalışma örneği sergiledik” diyerek, Tahtalı Hamam Müzesi’nin Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tarihi eserlere verdiği önemden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı kutlayarak sözlerine başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise, “Battalgazi’nin torunları olarak tarihimize sahip çıkmak boynumuzun borcu. İslam komutanı ve bizlerin gururu Battalgazi torunları olarak tarihe ve medeniyete sahip çıkmak boynumuzun borcu tabirini kullanırken özellikle Battalgazi Belediye Başkanımın tarihe sahip çıkmak adına attığı adımlardan dolayı kendisini kutluyorum. Kendisi Eskimalatya’da Belediye Başkanlığı esnasında tarihi ayağa kaldırmak için çok önemli tarihi mücadeleler verdi. Şimdi 300 bin nüfuslu bir belediyenin başkanlığını yaparken de yine tarihi ayağa kaldırmak için çok ciddi çaba sarf ediyor. Bizden ne zaman destek isterse biz milletimizin, Malatya’mızın emrindeyiz. Elimizden gelen tüm desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz. Buranın eski ve yeni halini tahmin ediyorum göreceğiz. Buranın tarihimize sahip çıkılarak yenilenmiş olması 1800’lü yıllardaki halini ve şimdiyi görmek bizim için çok büyük mutluluk. Tarihi ayağa kaldırarak Tahtalı Hamam Müzesi’ni Malatya’mıza ve Battalgazi’mize kazandıran kıymetli Belediye Başkanım Selahattin Gürkan’a ve emeği geçen tüm kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Gümrük ve Ticaret Başkanı Bülent Tüfenkci’de, tarihi eserlere büyük önem verdiklerini belirterek, “Battalgazi Belediye Başkanımızı kutluyorum. Kendisini ilk dönem belediye başkanlığından itibaren tarihi yapılara olan ilgisi, onları ayağa kaldırma noktasındaki gayreti, hükümetlerimizle yakın işbirliği ve ortaya çıkan eserlerden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Restorasyonu tamamlanarak açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Tahtalı Hamam’ı Malatya’nın kültürel zenginliklerinin korunması bakımından çok önemli. 200 yılın üstünde bir tarihi geçmişi olan ve Battalgazi Belediyemiz tarafından aslına uygun bir şekilde onarılarak, tarihi bizlere sunan, emeği geçen herkese de ben bu vesile ile teşekkür ediyorum. Aslında şehirleri şehir yapan işte böyle tarihi yapılardır. Bu yapılar şehri meydana getirdiği gibi, kendisini inşa eden o şehrin insanını da yıllar geçtikçe bu yapılar inşa eder. Medeniyetimiz sembolü olan bu yapılar, şehirlerde insan karakterinin oluşmasına da yardımcı olur. Çünkü bir şehir taşında, toprağında, caddesinde insana ve orada yaşayanlara yılların yaşanmışlıklarını taşır. Belirli bir süre sonra o yapılar pişmiş toprak, taş ve ahşap olmaktan çıkar. Öyle ki o yapılar zaman içerisinde hikâyeleşir ve o hikâyeler her birimizin dimağında, zihninde bir tat bırakır. Bu şehrin tarihi mekânlarında, dükkânlarında, yaşayanların öyküleri, esnafımızın öyküleri, hepsi zihinlerimizde, gözlerimizin önünden geçiyor. İnsan yıllar sonra aynı sokağa ve şehre geldiğinde tarihten izler arar. İşte onun için bu çalışmaları önemsiyoruz. Onun için bu çalışmalara değer veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Tahtalı Hamam Müzesi’nin yanı başında bulunan Tahtalı Minare Camii’ni de restore edeceklerini belirten Bakan Tüfenkci, sözlerine şöyle devam etti; “Tahtalı Hamamın hemen yanında da Tahtalı Minareyi yapmış. İşte bu Tahtalı Camide vakıf eseridir. Battalgazi Belediye Başkanım Tahtalı Hamam’ı onardı, Malatya’ya kazandırdı. İnşallah bizlerde Hükümet olarak bu eseri yani Tahtalı Minare’yi onaracağız. Malatya’ya tekrar kazandıracağız. Bunu da inşallah Malatyalılara söz veriyoruz. 2019 programına aldırıp, bunu da hayata geçirmiş olacağız. Çünkü böyle bir eser, böyle bir camiyi hak etmiyor. Bu camide aslına uygun restorasyonu yapılarak Malatya’ya kazandırmamız lazım. Bizim şehirlerimiz ve mahallelerimiz esasında hep böyle kurulmuştur. Önce bir cami inşa etmişler, yanına bir hamam sonra etrafına evler yapılmıştır. Ben tekrar bu eseri Malatya’ya kazandıran Battalgazi Belediye Başkanım Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ediyorum”

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise, ‘Malatya benim şehrim’ diyerek herkesin şehrine sahip çıkması gerektiğini ifade ederek, “Selahattin Başkanımla biz beraber çok çalıştık. Tarihi Kentlerle, hep toplantılarda beraberdik. Tarihi eserlere ne kadar önem verdiğini bilen bir kardeşinizim. Ben kendisini yürekten kutluyorum. Böylesi bir tarihi eserlerin ortaya çıkmasında Malatya gerçekten değişiyor ve değişmeye de devam edecektir. Ama benim hemşerilerimden bir istirhamım var. Ben bunu muhtar arkadaşlarıma, sivil toplum örgütlerine ve halka söylüyorum. Bu şehir benim şehrim. Ben Malatyalıyım. Malatya ve Battalgazi benim her şeyim diyeceksiniz. Bu şehirde yaşayanlar öncelikle Malatya’ya sahip çıkacaklar, zaten ondan sonra değişimler arka arkaya gelecektir. Önce Malatya bir tarım şehri idi, sonra turizm şehri oldu ve daha sonra da sağlık ta önemli ilerlemeler kaydetti. Artık Malatya şimdi ise, sanayi şehri konumunda. Malatya doğunun önemli kentlerinden biridir. Bu bağlamda siz, Malatya’ya sahip çıkacaksınız, sayın Vali ve Başkanım ile bizler Ankara’da halkın emrindeyiz. Ben bu bağlamda emeği olan sayın Başkanımıza ve herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Battalgazi Belediyesi Tahtalı Hamam Müzesi’nin açılışı, gerçekleştirilerek, Tahtalı Hamam Müzesi gezildi.

Bülten- malatyahaber.com