Kadınlar Ligi’nde 4. Sıradalar

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Ligi 6. Grup’ta mücadele eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü sezona iyi başlayamadı. Ligde 7 hafta geride kalırken, grupta oynadığı 6 maçta 3 galibiyet alabilen mavi kırmızılılar, 10 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Geride kalan iki sezonda sergilediği performansla bütün dikkatleri üzerine toplayan ve elde ettiği sonuçlarla Play-Off biletini alan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, grubunda normal sezonda sergilediği başarıyı, Play-Off’larda sergileyemeyince 2. Ligin kapısından dönmüştü. Kulübün mali yapısı ve istediği ilgiyi, desteği görememesi nedeniyle yeni sezon akım için biraz sıkıntılı başladı. Kadrosundaki birçok futbolcunun takımdan ayrılması ve gidenlerin yerinin doldurulamaması nedeniyle kulüp altyapısından yetişen ve ilk kez profesyonel ligde oynayan sporcularla grubunda mücadele ediyor.

Geçtiğimiz sezonlara göre bu sezon küçük hedeflerle yoluna devam eden mavi kırmızılılar, ligde geride kalan 7 hafta sonunda 6 maç oynandı. Malatyalı bayanlar, 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2’de mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Şimdiden zirvenin 8 puan gerisinde kalan mavi kırmızılılar, diğer sezonlarda olduğu gibi bu sezonda yalnız bırakıldı.

İKİ KEZ PLAY-OFF’TA MÜCADELE ETTİLER

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, futbol hayatına 2012-2013 sezonunda 2. Lig’de başladı. 6. Grup’ta karşılaşmalara çıkan mavi kırmızılılar, o yıl 12 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 13 puan topladı ve sezonu beşinci sırada tamamladı.

2013-2014 sezonunda 8. Grup’ta yer alan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, 16 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı ve topladığı 19 puanla sezonu altıncı sırada tamamladı. Malatya Bayanlar Spor Kulübü, kadın liglerinde yapılan yeni düzenlemeyle 2014-2015 sezonunda 3. Ligde mücadele etmeye başladı.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, 2014-2015 sezonunda yer aldığı 7. Grubu, AMED Sportif Faaliyetlerin 8 puan gerisinde 24 puanla ikinci sırada tamamlamış ve Play-Off biletini almıştı. Play-Off ilk maçında Kavak Meydanspor’u 2-1 yenerek, ikinci aşamaya kalan Malatyalı bayanlar, ikinci maçta Van Büyükşehir Belediyespor’a 2-1 yenildi ve elendi.

2015-2016 sezonunda mücadele ettiği 7. Grubu 48 puanla birinci sırada tamamlayan Malatya Bayanlar Spor Kulübü bir kez daha Play-Off biletini almayı başardı. Normal sezonda 16 galibiyet, 2 mağlubiyet alan mavi kırmızılılar, Play-Off maçında normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Denizli Hanbat Bayan Futbol Kulübüne penaltı atışları sonucu 7-5 yenildi ve 2. Lig hayalini bir kez daha gerçekleştiremedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi