Kadınlara Alzheimeri Anlattı

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Halk Sağlığı Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen bilinçlendirme programları kapsamında kadınlara “Alzheimer” hastalığı anlatıldı.

Büyükşehir Kent Konseyi Fethi Gemuhluoğlu Konferans Salonunda düzenlenen konferansa Psikolog-Aile Danışmanı Hasan Doğan, Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri ve gönüllüler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Alzheimer hastalığının günümüzün en önemli hastalıklarından biri olduğunu ifade ederek, “Bugün anlatılanların geleceğimize ışık tutacağına inanıyorum” dedi.

Yaş ilerledikçe unutkanlığın arttığını fakat her unutkanlığın Alzheimer olmadığını belirten Psikolog-Aile Danışmanı Hasan Doğan, Alzheimer hastalarının yeni tanınan isimleri unuttuğunu ve geçmişi hatırladıklarını söyledi.

Hasan Doğan, “Alzheimer hastalığının orta evrensinde hastalarda eski olayları unutma, seyrek görülen kişileri tanıyamama, yıkanma giyinme gibi gündelik ihtiyaçlarda başkasının yardımına ihtiyaç duyma ve hayal görme gibi hastalık belirtileri görülür” dedi.

Hastalığın ileri ve son evresinde hastaların artık geçmişi de tamamen unuttuğunu ve hiçbir şeyi hatırlayamadığını dile getiren Doğan, “Beynin aşırı proteinden dolayı hasar görmesi ve haberci kimyasal maddelerin yavaş yavaş kaybolması bunun sebeplerindendir” dedi.

Doğan, Alzheimer hastalarının evde ve dışarıda güvenliğini sağlamamız gerektiğini vurgulayarak, yangın çıkarma, kaygan zeminlerde düşme, dışarıda kaybolma riskini azaltmanın ve araba kullanmasını önlemenin önemli olduğunu söyledi.

Kadın Meclisi üyeleri Alzheimer hastalığı ile ilgili sorunları ve alınması gereken önlemleri Psikolog-Aile Danışmanı Hasan Doğan’a sorarak sunumlarından dolayı teşekkür ettiler.

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